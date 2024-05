– Det var ikke helt enkelt å bestemme seg, men jeg har kommet til at 20 år på Stortinget er nok. Nå er det på tide å si takk for seg, sier Arnstad til NRK.

Det er en politisk tungvekter som nå varsler at hun ikke vil søke gjenvalg ved valget neste høst. Marit Arnstad har vært svært sentral i Senterpartiet og i norsk politikk gjennom flere tiår.

NÆRE: Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad har lenge vært en fortrolig og mektig toppduo i Senterpartiet. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

62-åringen er parlamentarisk leder og sjef for stortingsgruppa til Senterpartiet. I mange år har hun vært den kanskje viktigste interne støttespilleren til partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

– Jeg har et veldig godt samarbeid med Trygve. Han er en undervurdert strateg og kanskje det rauseste mennesket jeg kjenner. Så det føles jo som litt dårlig gjort overfor ham, men så er det jo sånn av og til at du må bestemme deg for veien videre, sier Arnstad.

– En ener

Sp-lederen sier det har vært en glede å jobbe tett og fortrolig med Arnstad i partiet og på Stortinget.

– Marit Arnstad er strålende og en ener i norsk politikk. Hun er varm, tydelig og en veldig god kollega, sier Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

Innvalgt på Stortinget for første gang i 1993 er det en politisk veteran som nå takker av. Marit Arnstad var olje- og energiminister under Bondevik og samferdselsminister under Stoltenberg, men hun har også forlatt Stortinget før.

Mellom 2006 og 2012 jobbet hun som rådgiver og senere som advokat hos Arntzen de Besche, før hun på nytt ble stortingsrepresentant i 2013. Men det er ikke aktuelt å bli advokat igjen denne gang.

– Nei, kravene til etter- og videreutdanning i advokatyrket er så strenge at når du har vært borte i tolv år, da er du ikke oppdatert lenger. Så jeg har ikke egentlig noe å gå til.

– Hvorfor trekker du deg da?

– Det er sammensatt. Det er tungt å være ukependler gjennom så mange år. Det er en slags mellomtilværelse. Du mister noe av tilhørigheten til lokalsamfunnet fordi du stort sett er borte mandag til fredag.

Marit Arnstad slik vi er vant til å se henne. På Stortinget etter forhandlinger på topplan - her om statsbudsjettet i 2022. Som oljeminister på i Saudi-Arabia i 2000. En kvinnelig statsråd og alenemor på offisielt besøk med sin ni måneder gamle sønn vekket oppsikt den gang. Marit og søsteren Eli Arnstad hjemme på gården på Skatval sammen med hunden Ludde. Eli Arnstad er Sp-ordfører i hjembygda Stjørdal. Marit Arnstad er en av Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums fremste støttespillere. Her er de to fotografert i en pause under regjeringsforhandlingene i Hurdal. Under Stortingets høytidelige åpning i 2004 med sønnen August. Jordbærspising med tidligere Sp-leder Åslaug Haga Som nyslått samferdselsminister i Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering i 2012. Marit Arnstad er ferdig som stortingspolitiker neste høst. Men inntil da forblir hun Senterpartiets parlamentariske leder. Her i trappehallen på Stortinget.

Tror på valgseier

Arnstad er en av de som hyppigst nevnes når nye statsråder skal inn i regjeringen, men så langt har hun ønsket å bli værende på Stortinget. Så også nå.

– Jeg har lyst til å fortsette som parlamentarisk leder og kommer uansett til å jobbe for fullt på Stortinget fram til valget i 2025.

– Er det aktuelt å tre inn i regjeringen?

– Regjeringen har ingen ledige plasser. Det er ingen aktuell problemstilling.

Marit Arnstad var med å forhandle fram regjeringserklæringen på Hurdal. Hun mener det er og var riktig å regjere med Arbeiderpartiet alene - uten den gamle rødgrønne partneren SV.

– Vi har alle muligheter til å løfte oss fram mot valget. Jeg tror det blir veldig tett og jevnt. I 2005 var det vi som trodde at det skulle bli enkel match for de rødgrønne, men det ble det ikke, sier hun.

Fakta om Marit Arnstad Ekspander/minimer faktaboks Født 4. mai 1962 i Stjørdal. Innvalgt på Stortinget i 1993 og fast representant fra Nord-Trøndelag i fem perioder. Nær 20 års fartstid på Stortinget.

Utdannet jurist, yrkeserfaring som rådgiver, advokatfullmektig og advokat. Erfaring fra to regjeringer ,som olje- og energiminister under Bondevik og samferdselsminister under Stoltenberg.

Parlamentarisk leder for Senterpartiet i flere perioder. Har hatt en rekke tillitsverv i partiet og styreerfaring fra flere store selskaper.

– Borgerlig kaos

Arnstad tar opp det gamle talepunktet fra rødgrønne valgkamper om kaos på borgerlig side - trass i at både Venstre, KrF og Frp peker på Erna Solberg som statsminister dersom Høyre blir største parti.

– Det knytter seg til helt grunnleggende ting: Som oljepengebruk og økonomisk politikk, men også når det gjelder EU, sier Sp-profilen.

Hun mener Sp ligger klart nærmest Arbeiderpartiet i politikken og at kontrasten er særlig stor til Høyre.

– Gjennom de siste 40 årene har Senterpartiet - som det eneste partiet ved siden av Høyre - vært opptatt av strukturelle endringer. Her er vi motpoler. Der Høyre søker sentralisering og leter etter det de kaller rasjonelle og sterkere enheter, er vi opptatt av det desentraliserte og nære, sier hun.

Arnstad trekker også fram to enkeltpersoners betydning for Senterpartiets nære historie:

– Det har gått opp og ned gjennom 40 år. Men i denne perioden har to ledere virkelig vitalisert partiet og evnet å finne nye veier: Anne Enger og Trygve Slagsvold Vedum, sier hun.

Bekymringer

I og med at Sps andre stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag også gir seg, nemlig Per Olav Tyldum, blir det full utskifting herfra ved valget neste år. En som er høyaktuell som ny listetopp, er forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Men rekrutteringen av nye politiske talenter på lengre sikt, er noe som bekymrer Marit Arnstad. Hun mener det har blitt vanskeligere å skille politikken fra privatlivet og frykter at terskelen blir for høy for mange som ellers hadde vurdert å tre inn i politikken.

– Det handler litt om retten til å ha en fortid, et privatliv fra før man ble politiker, som man kanskje kan ha for seg selv, sier hun.

De mange skandalene som har preget norsk politikk i siste periode, har hun følgende å si om:

– De er uheldige for politikkens del, men kanskje aller mest for politikerne som ikke har gjort noe galt. De påvirkes også av denne tillitssvikten, sier Arnstad.

Hun har også en annen uro for rekrutteringen til politikk, nemlig at Stortinget skal bli elitepreget.

– Da jeg kom inn på Stortinget i 1993 var det sammen med bønder, postfunksjonærer, handelsbetjenter - folk fra alle deler av samfunnet. Slik er det langt på vei også i dag, og jeg håper det fortsetter.