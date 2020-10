Selskapet bak tidenes dyreste norske TV-drama gikk med millionunderskudd

Atlantic Crossing Productions AS er selskapet som er opprettet av produksjonsselskapet Cinenord for å produsere TV-serien «Atlantic Crossing».

Serien, med stjerner som svenske Sofia Helin og amerikanske Kyle MacLachlan i to av hovedrollene, dramatiserer den sanne historien om kronprinsesse Märthas flukt til USA under 2. verdenskrig.

Det svært ambisiøse prosjektet har premiere på NRK førstkommende søndag.

Aftenposten og Dagsavisen har gitt serien terningkast tre, mens Dagbladet kaster en toer og kaller serien for en «intetsigende såpeopera».

Dyrt drama

«Atlantic Crossing» er tidenes dyreste norske tv-serie. Innen utgangen av 2019 hadde prosjektet en kostnad på over 157 millioner kroner, viser årsregnskapet.

Til sammenligning har serien «En sjøens helt» basert på bøkene til Jon Michelet, som er omtalt som «tidenes dyreste norske tv-serie» en prislapp på 150 millioner kroner. Det bekrefter produsent av krigsseiler-serien, John M. Jacobsen til NRK.

Men 157 millioner kroner er ikke sluttsummen på kongedramaet. Det har også vært mye arbeid med serien i 2020, bekrefter NRKs dramasjef Ivar Køhn – som ikke vil kommentere prislappen.

– Jeg kan ikke si noe om budsjettet, utover at NRK har gått inn med 70 millioner kroner i prosjektet, sier han.

Ivar Køhn er dramasjef i NRK. Foto: Ole Kaland / NRK

NRK Nyhteter har i over en uke forsøkt å få en kommentar fra produksjonsselskapet Cinenord vedrørende regnskapene og kostnadene knyttet til TV-serien. Cinenord svarer ikke på NRKs henvendelser vedrørende dette.

Salg av rettigheter

Atlantic Crossing Productions hadde en gjeld på nærmere 60 millioner kroner ved årsskiftet.

– Det er ikke uvanlig at en produksjon har gjeld i påvente at man får hentet inn inntektene i realiseringen av prosjektet, som for eksempel salg av rettigheter til serien, sier Åse Kringstad, leder av Virke Prosentforeningen.

Åse Kringstad leder Virke Produsentforeningen, som jobber for norske film-, TV- og spillprodusenters kår. Foto: Virke Produsentforeningen

«Atlantic Crossing» er frem til nå solgt til 30 land, blant annet til den amerikanske kanalen PBS Masterpiece, som skal sende serien i USA i 2021.

Deler av de 70 millioner kronene fra NRK blir utbetalt i 2020, forteller Køhn. Serien har også fått 27 millioner kroner i støtte fra Norsk filminstitutt, men de er ikke utbetalt til produksjonen ennå, bekrefter kommunikasjonsrådgiver hos NFI, Jacob Berg.

Millionunderskudd

Atlantic Crossing Productions er et selskap som eies av Cinenord Drama, som blant annet også står bak Viaplay-serien «Wisting».

Cinenord Drama hadde et underskudd på 10,7 millioner kroner i 2019, viser årsresultatet. Selskapet hadde da en gjeld på over 16 millioner kroner. Regnskapet viser at hele egenkapitalen er tapt og er negativ med over 10 millioner kroner.

I regnskapet skriver revisor at «det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift».

– Hvor viktig er det for NRK når man inngår et samarbeid med et produksjonsselskap å sjekke økonomien til selskapet?

– Vi sjekker alltid økonomien til selskapene når det gjelder det prosjektet som skal gjennomføres og hvordan det prosjektet er finansiert, svarer Køhn.

Endret navn på flere selskaper

Cinenord Drama har, i likhet med de fleste selskapene produksjonsselskapet drifter, nylig endret navn. Qsheba er det nye navnet på Cinenords dramaselskap.

– Det er ikke mer spennende enn at vi omorganiserer selskapsstrukturen vår, skrev eier av selskapet Silje Hopland Eik i en SMS til NRK da navnebyttet ble kjent.

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar utover dette.

Silje Hopland Eik (til venstre) har produsert «Atlantic Crossing». Her sammen med skuespiller Sofia Helin under opptak av serien. Foto: ©Cinenord/Julie Vrabalova

Cinenord Drama eies igjen av Eikon Holding, tidligere Cinenord Holding. Konsernselskapet eier syv selskap knyttet til ulike deler av produksjonsselskapets virksomhet, ifølge årsregnskapet. Eikon Holding hadde etter 2019 et underskudd på en kvart million kroner og en egenkapital på 50.000 kroner.