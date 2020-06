Arbeidstilsynet prioriterer ikke varsel fra Filmforbundet om kongelig tv-serie

Norsk Filmforbund varslet tidligere i år Arbeidstilsynet etter å ha mottatt et titall henvendelser fra film- og TV-arbeidere om arbeidsforholdene ved produksjonen «Atlantic Crossing», en ny norsk TV-serie om deler av historien til den norske kongefamilien.

NRK kjenner til at varselet fra Filmforbundet blant annet skal dreie seg om arbeidsforhold, arbeidstid og manglende betaling eller tilbakebetaling.

Produksjonsselskapet har tidligere sagt til NRK at de ikke kjenner seg igjen i noen av anklagene.

Nå har Arbeidstilsynet besluttet å ikke prioritere varselet fra Filmforbundet. Blant annet fordi produksjonen ikke pågår lenger, men ble avsluttet for rundt et år siden.

Dette skriver avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet, Stig Magnar Løvås, i en e-post til NRK:

– I slike vurderinger ser vi for eksempel på om tipset går på forhold som faller under vårt myndighetsområde eller går på såkalt privatrettslige forhold. Går tipset på forhold som ligger tilbake til tid er det gjerne lite aktuelt å følge opp. Arbeidstilsynet driver ikke etterforskning, men jobber forebyggende.

Han skriver videre at det likevel kan bli aktuelt med et tilsyn ved en senere anledning.

– Det betyr følgelig at selv om vi ikke følger opp et tips umiddelbart kan det være at vi tar det med oss senere, som planlagt del av et bredere anlagt tilsyn, skriver Løvås.

– Som forventet

Eier av Cinenord og produsent for produksjonen Atlantic Crossing, Silje Hopland Eik, er ikke overrasket over Arbeidstilsynets avgjørelse.

Silje Hopland Eik eier produksjonsselskapet Cinenord. Foto: Cinenord

– Beslutingen var som forventet og helt i tråd med vår egen opplevelse og oppfattelse av produksjonen. Vi har også gjort egne undersøkelser og funnet ut at kjernestaben og tillitsvalgte var svært fornøyde med produksjonen og at Cinenord var en god arbeidsplass.

– Arbeidstilsynet skriver at det kan bli aktuelt med et tilsyn ved en senere anledning, for eksempel ved neste produksjon. Hva tenker du om det?

– Det er de velkomne til, og vi forholder oss til det dersom det skulle skje. Vi følger arbeidsmiljøloven – og vi ønsker å videreføre vårt gode samarbeid med Filmforbundet.

Hopland forteller at de har hatt en dialog med Filmforbundet og at de også ønsker å ha det i forkant av neste produksjon.

– Veldig synd

Forbundsleder i Filmforbundet, Elisabeth O. Sjaastad, er skuffet over avgjørelsen.

– Det syntes vi er veldig synd. Vi ønsket at Arbeidstilsynet skulle vurdere dette og at de ville komme til en konklusjon om hvorvidt dette var kritikkverdige forhold eller ikke. Bransjen trengte en avklaring om disse forholdene.

Elisabeth O. Sjaastad er leder i Norsk Filmforbund. Foto: Gisle Bjørneby / Gisle Bjørneby

– Kan Arbeidstilsynets nedprioritering av saken deres tyde på at dere ikke hadde en god nok sak?

– Det er ikke slik jeg oppfatter dette. Dette handler om hva de ønsker å prioritere. I tillegg er produksjonen avsluttet, så et eventuelt tilsyn kan ikke rette opp noe som pågår. Det er ikke trukket noe konklusjon i saken, den er rett og slett ikke blitt behandlet og det syntes vi er beklagelig.

– Hva gjør dere videre med denne saken nå?

– Vi har hatt en dialog med Cinenord om fremtidige produksjoner, og vi ønsker å følge de produksjonene tett.

– Et titall personer har varslet Arbeidstilsynet via dere. Hva sier dere til dem?

– Vi sier at vi har bistått de så godt vi har kunnet i henhold til deres ønske om å varsle Arbeidstilsynet. Vi oppfordrer for øvrig våre medlemmer i fremtiden til å varsle oss mens produksjonene pågår og ikke i etterkant.