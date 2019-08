Saabye Christensen er syk: Gir seg som forfatter

Om én uke utgis Christensens nye roman, «Skyggeboken», som er den siste boken i trilogien «Byens spor».

I boka skriver Christensen at den er hans «avskjed som forfatter», skriver VG (bak betalingsmur).

I et lengre intervju med avisa sier 65-åringen at han står fast ved beslutningen, og at det blir vemodig å ikke skulle skrive mer.

– Jeg føler meg som en hund uten kjøttbein. Så vi får se, sier han til avisa.

– Dypt takknemlig

Ifølge VG ble Christensen syk underveis i arbeidet med «Skyggeboken», og derfor ikke visste om han kom til å bli ferdig med boka. Christensen skriver selv i boka at han fikk diagnosen benmargskreft.

Christensen, som har vært forfatter i 40 år, sier til VG at det «nesten ikke er til å leve med» om han ikke kan skrive lenger. Christensen skriver i den nye boka at han gjennomgår cellegiftbehandling, noe han beskriver som «en krig med kroppen din».

– Samtidig var jeg i de beste hender. Det er ikke en glede å være syk, men å kjenne trygghet i møte med helsevesen og folk som kan tingene og tar vare på deg. Det er faktisk en glede, og det er jeg dypt takknemlig for.

Prisvinnende

Lars Saabye Christensen regnes som en svært produktiv og mangfoldig forfatter. Han har skrevet romaner, noveller, dikt, filmmanus og hørespill.

Lars Saabye Christensen på Ullevål stadion i 1998. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Christensen debuterte med diktsamlingen «Historien om Gly» i 1976, som han fikk Vesaas-prisen for. Hans første roman, «Amatøren», ble utgitt i 1977.

Gjennombruddet kom imidlertid ikke før i 1984. Da ga Christensen ut «Beatles», som sikret ham Cappelenprisen og berømmelse utover Norges grenser. Boka følger fire gutters oppvekst på Frogner i Oslo i 1960-årene.

Filmen basert på boka hadde premiere i 2014.

– Tenkte karakterene kunne møtes

Så sent som i juni mottok Christensen Anders Jahres Kulturpris. I den forbindelse fortalte Christensen NRK om en av tilbakemeldingene fra lesere han husker best.

– Det var en leser som hadde laget et kart over bøkene mine, og funnet ut at når en av romanpersonene fra «Halvbroren» var ett sted, så var en annen person fra «Beatles» like ved. Han tenkte at kanskje karakterene kunne møtes, forteller Saabye Christensen.

– Han fikk meg til å se klarere det jeg har skrevet, så det var fint.

Bøkene til Christensen er oversatt til 36 språk.