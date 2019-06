– Når noen ser hva man har gjort og verdsetter det, så gjør det noe med mennesket. Det er fantastisk at det er tre forfattere som får denne prisen i år, og så er det så fint å få den med de gutta her, sier Herbjørg Wassmo.

Tirsdag ble det offentliggjort at hun sammen med Tor Åge Bringsværd og Lars Saabye Christensen er vinner av kulturprisen. Prisutvalget, ledet av Åse Kleveland, var sikre på valget av vinnere til tross for at det var en krevende oppgave.

– Vi er helt sikre på at vi har gjort et godt valg når vi har valgt å gi prisen til dere som både fremragende, enormt folkekjære forfattere, sier hun.

Inspirasjon fra leser

Lars Saabye Christensen har gjennom årene fått både utfordrende og morsomme tilbakemeldinger fra lesere, men det er én han husker spesielt godt.

– Det var en leser som hadde laget et kart over bøkene mine, og funnet ut at når en av romanpersonene fra «Halvbroren» var ett sted, så var en annen person fra «Beatles» like ved. Han tenkte at kanskje karakterene kunne møtes, forteller Saabye Christensen.

– Han fikk meg til å se klarere det jeg har skrevet, så det var fint.

Saabye Christensen fikk sitt gjennombrudd med oppvekstromanen «Beatles» i 1984. Han synes det er flott å vinne pris, særlig sammen med de to andre forfatterne.

– Dette er forfattere jeg har fulgt helt fra starten. Vi kommer nok fra hver vår kant innen litteraturen og litt forskjellige generasjoner, men det som binder oss tydelig sammen er den litt barnslige og genuine troen på fortellingens makt eller skjønnhet, forteller han.

Lars Saabye Christensen ble glad for å vinne pris. Han er stolt av at han har holdt ut i litteraturen i 40 år, men forteller at han blir redd for gjentakelser når han har skrevet så lenge. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Overrasket

Tor Åge Bringsværd ble svært overrasket over prisen.

– Jeg har egentlig aldri trodd at jeg skulle få noen pris, så jo flere priser jeg får desto mer overrasket er jeg, forteller Bringsværd.

Hans forfatterskap omfatter blant annet fagbøker, romaner og skuespill, og som en del av forfatterduoen Bing & Bringsværd etablerte han science fiction som litterær sjanger i Norge. Juryen beskriver Bringsværd som en av våre aller fremst, mest originale og produktive forfattere.

– Med sin rike fabuleringskraft og egenartede evne til å forene humor med eksistensielt alvor, har Bringsværd erobret et stort publikum i og utenfor Norge, skriver juryen.

Tor Åge Bringsværd blir like overrasket hver gang han vinner pris. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Trenger ikke inspirasjon

Herbjørg Wassmo mener hun ikke trenger noen spesiell inspirasjon for å skrive.

– Jeg behøver ikke noen inspirasjon, jeg har ikke noe forhold til det. Jeg skriver, stryker, skriver og stryker, sier hun med et smil.

Wassmo synes derimot det er vanskelig å avgjøre hvilket av verkene hennes som er det beste.

– Jeg overlater det til andre å bedømme hva jeg skal være mest stolt av. Jeg synes bare jeg er privilegert som kan jobbe med det jeg brenner for, det er det som er livet mitt, forteller hun.

Wassmo har i flere år vært en av Norges mest solgte forfattere, og fikk sitt gjennombrudd i 1981 med sin første romanutgivelse, «Huset med den blinde glassveranda».

Herbjørg Wassmo synes ikke hun trenger inspirasjon for å skrive. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Anders Jahres Kulturpris har blitt delt ut årlig siden 1990, og er startet opp til minne om skipsrederen Anders Jahre fra Sandefjord i Vestfold. Det samlede prisbeløpet ligger på halvannen million kroner, og deles ut under en seremoni i Universitetets aula i Oslo 5. september 2019.

Fjorårets vinnere av prisen var musikerne Anne Grete Preus, Kari Bremnes og Ole Paus.

