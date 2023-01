Romantiske bøker på topplistene: – Gir håp i hverdagen

– Selv om bøkene kan handle om tunge ting, er det alltid en fin slutt, sier 17 år gamle Malin Bøe Ingebrigtsen.

Det er hennes venn Patrick Gerard Bermudo Magnaye enig i. De står ved de romantiske bøkene hos bokhandleren og titter.

– Det er en bra distraksjon å bli slukt inni en verden, hvor de finner ut av problemene sine. Det gir håp i hverdagen, forteller han.

Romantiske bøker har blitt veldig populære, både hjemme og i utlandet.

Malin Bøe Ingebrigtsen og Patrick Gerard Bermudo Magnaye hos bokhandleren. De leser begge romantiske bøker. Foto: PRIVAT

– Nå leser jeg en bok som heter Better Than The Movies. Og det er jo en lettlest, romantisk bok, sier 17 år gamle Astrid Stigen Drangsholt.

Hun går i tredje klasse på videregående og har ofte travle skoledager.

– Jeg føler at jeg generelt får mye inntrykk fra nettet, skolen og sosiale medier. Når jeg leser en bok som er både lettlest og forutsigbar, og det er fokus på kjærlighet, blir det enklere å tenke på noe annet enn skolearbeid.

Flere av bøkene til Colleen Hoover er på topplistene. Her fra bokhyllene hos Ark. Foto: Christine Rehn Jensen / NRK

Mer moderne fortellinger

Du har kanskje hørt denne historien før.

Jente møter gutt. De gifter seg og jenta får en lykkelig slutt. Klassisk romantisk bok.

Men de fortellingene har nå endret seg, mener moren til Astrid, Janne Stigen Drangsholt. Hun er litteraturviter og underviser i engelsk litteratur.

– Romantiske bøker har lenge vært en standardisert fortelling. Men siden det romantiske forholdet har blitt endret av lgbtq-revolusjonen, har fortellingene blitt mer fleksible, sier Drangsholt og fortsetter:

MODERNISERT FORTELLING: Litteraturviter Janne Stigen Drangsholt mener at romantiske bøker har blitt moderniserte. Foto: Tommy Ellingsen

– Man blir ikke presset inn i en tvangsmessig fortelling. Man får velge selv hvem man vil være og er sammen med. Det åpner mer potensialet for noe, i stedet for å lukke det.

Litteraturviteren tror den nye populariteten kan være fordi historiene har blitt mer moderne, men også fordi mange unge er ensomme i dag.

– Nå har vi hatt mange år med isolasjon, og man ser det er mye ensomhet blant unge mennesker. Det er vanskelig å treffe folk og bli kjent. Jeg tror for mange representerer bøkene et fellesskap og at det går an å lage varige vennskap, sier Drangsholt.

En ny vår for romantikken

For populært er det blitt. Og det er særlig yngre jenter som kommer inn i bokhandelen og kjøper de romantiske bøkene.

– Vi har sett nær en dobling av salg det siste året, sier Caroline Heitmann som er markedssjef hos Norli.

Ifølge Heitmann er Colleen Hoover den mest solgte forfatteren i fjor.

– Hvis du ser bort fra barnebøker er hun den mest solgte forfatteren i fjor. It Ends With Us er den som er mest populær. Også forfattere som Emily Henry, Ana Huang og flere andre selger veldig mye.

– Kan man si at det er en ny vår for romantiske bøker?

– Det er helt klart en ny vår, jeg vil si vi har kommet oss langt utpå sommeren.

God hjelp fra TikTok

Mange får boktipsene sine fra plattformen TikTok. Her legger brukere ut tips til bøker andre kan lese. Det finnes egen emneknagg under #booktok.

Det har blitt litt kult å lese, mener 17 år gamle Astrid Drangsholt.

Boken It Ends With Us av Colleen Hoover en av bøkene som er veldig populære på TikTok. Foto: Skjermdumper fra TikTok

– Før var det mye stigma rundt det å lese, det var liksom litt teit. Men nå er det mer sånn: hvis Bella Hadid leser, vil jeg og lese liksom.

