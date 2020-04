Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En av dem som er bekymret for situasjonen er Anita Walstad. Hun har solgt gatemagasinet Sorgenfri i Trondheim de siste 12 årene. Selv har Walstad holdt seg rusfri lenge, men for flere av hennes kollegaer som er rusavhengige er situasjonen spesielt vanskelig.

– Nei, da blir det nok kriminalitet og prostitusjon, det er jo det vanlige. Tyveri også, men jeg ser for meg at det er vanskelig i disse dager.

En møteplass som gir mening

Jobben i Sorgenfri skaper både en sikker inntekt og er et viktig møtepunkt i løpet av dagen. Det er en arena for deltakelse som skaper kontaktpunkter mellom ulike mennesker.

– Det betyr at jeg har noe å stå opp til om morgenen, at jeg kan dra på jobb til halv ni og ta meg en kopp kaffe. Slå av en prat med de jeg jobber sammen med.

Hun beskriver situasjonen som skremmende og peker på at mange er i risikogruppen fra før av.

– Nå har de jo ikke mulighet for noe inntekt, så jeg aner ikke hvordan de klarer seg heller. Jeg tipper at det er mange som er dårlige nå.

– Må ha medisinen sin

Alf Krogseth er ansvarlig redaktør i gatemagasinet Virkelig, som holder til i Tromsø. Det er det eneste gatemagasinet som fremdeles har åpent for salg. Her kan folk komme innom og de som ønsker kan selge magasiner.

– Det er veldig vanskelig. Det er nærmest ikke kjøpere ute, det går noen turister i byen. Folk holder seg hjemme og det er jo bra. Hvis du kan være hjemme, så vær hjemme.

Krogseth understreker at de som er rusavhengige må ha medisinen sin.

– Alle som har sett mennesker med abstinenser skjønner at de gjør hva som helst for å få medisin.

Ser bekymringen

Erlend Dahlhaug Paxal er ansvarlig redaktør i Erlik Oslo, som også har midlertidig stoppet salget av magasinet. Han ser bekymringen blant selgerne.

– Det her er mennesker med veldig forskjellig bakgrunn. Men det mest akutte har jo kanskje vært den bekymringen som har rådet i rusmiljøet i Oslo, hvor en god del av selgerne våre hører til.

Paxal peker blant annet på bortfall av inntekt, men også en bekymring for hvordan det blir fremover med tilgangen av de stoffene som mange er avhengige av.

– I tillegg råder en generell frykt for at det blir urolig og mer utrygt generelt.

For å selge gatemagasinene møter selgerne opp på kontoret og kjøper bladene, som de så selger videre. Denne måten å arbeide er vanskelig å erstatte i den situasjonen vi er i nå, mener Viggo Mastad, styreleder i Sorgenfri.

– Det er veldig vanskelig å finne alternativer til akkurat den måten å skaffe seg inntekt, på uten at det skaper for mye risiko i den situasjonen som er nå.

Han legger vekt på at de var i tvil da de satte inn tiltakene, men at de samtidig følte de ikke hadde noe valg.

Ønske om å hjelpe

Mastad understreker at det finnes kommunale tilbud ute på gata. Helse- og overdoseteamet i Trondheim er blant disse.

– De er veldig aktive og oppsøkende, og i dialog med miljøene. Hos oss i Sorgenfri og også blant andre lavterskeltiltak har vi ringerunder til selgerne og prøver å følge de opp.

Flere har henvendt seg og ønsker å hjelpe. Penger som samles inn vil benyttes til å gi utgaver av neste magasin gratis til selgerne. Likevel er det en liten trøst frem til den dagen de kan gå på jobb igjen.

– Det er klart at når en del av deres inntekt faller bort, så kan det være en risiko for at noen av de tyr til kriminalitet.