Rekordmange Amanda-nominasjoner til «Thelma»

18. august hedres norsk filmbransje når Amanda-prisene deles ut for 34. gang i Haugesund.

Filmen som dominerer nominasjonslistene er Joachim Trier-regisserte «Thelma», som er nominert til 12 priser. Foruten å være nominert i kategoriene beste film og beste regi, er filmen tildelt tre nominasjoner for sine skuespillerprestasjoner – deriblant hovedrolleinnehaver Eili Harboe (se full oversikt over nominasjonene lenger ned).

Andrea Berntzen er nominert til prisen for beste kvinnelige skuespiller for sin rolle i «Utøya 22. juli» Foto: Agnete Brun / Nordisk Film Distribusjon

Thomas Gullestad som Jan Baalsrud i filmen «Den 12. mann», som kun er tildelt tre nominasjoner. Foto: NRK

Dette tangerer dermed rekorden til «Kongens nei», som også fikk 12 nominasjoner.

Erik Poppes film «Utøya 22. juli» er nominert til sju priser, mens Iram Haqs «Hva vil folk si» har fått seks nominasjoner.

Den soleklart mest sette filmen på norske kinoer i 2018 var krigsfilmen «Den 12. mann», men denne filmen er kun tildelt tre nominasjoner – og alle i fagpris-kategoriene.

Det er norske filmer som er kinolansert mellom 1. juli 2017 og 30. juni 2018 som hedres med Amanda-prisene. Prisutdelingen sendes på TV 2 med Henriette Steenstrup og John Brungot som programledere.

Her er alle nominasjonene:

Beste norske kinofilm

«Hva vil folk si» – Produsent Maria Ekerhovd for Mer Film, regi Iram Haq

«Thelma» – Produsent Thomas Robsahm for Motlys, regi Joachim Trier

«Utøya 22. juli» – Produsenter Finn Gjerdrum og Stein B. Kvae for Paradox, regi Erik Poppe

Beste barnefilm

«Elias og Storegaps hemmelighet» – Produsent Sigurd Slåttebrekk for Animando, regi Simen Alsvik og Will Ashurst

«Los Bando» – Produsenter Trine Aadalen Lo og Nicholas Sando for Filmbin, regi Christian Lo

«Ekspedisjon Knerten» – Produsenter Finn Gjerdrum og Stein B. Kvae for Paradox, regi Andreas J. Riiser

Beste regi

Iram Haq – «Hva vil folk si»

Joachim Trier – «Thelma»

Erik Poppe – «Utøya 22. juli»

Beste kvinnelige skuespiller

Maria Mozhdah – «Hva vil folk si »Eili Harboe – «Thelma»

Andrea Berntzen – «Utøya 22. juli»

Beste mannlige skuespiller

Adil Hussain – «Hva vil folk si»

Henrik Rafaelsen – «Thelma»

Leon Bashir – «Gjengangere»

Beste kvinnelige birolle

Anne Marit Jacobsen – «Norske byggeklosser»

Kaya Wilkins – «Thelma»

Solveig Koløen Birkeland – «Utøya 22. juli»

Beste mannlige birolle

Ingar Helge Gimle – «Rett vest»

Reidar Wayne Ewing – «Now It’s Dark»

Kim Sørensen – «Gjengangere»



Beste filmmanus

Siv Rajendram Eliassen og Anna Bache-Wiig – «Utøya 22. juli»

Eskil Vogt og Joachim Trier – «Thelma»

Iram Haq – «Hva vil folk si»

Beste foto

Jakob Ihre – «Thelma»

Martin Otterbeck – «Utøya 22. juli»

Marius Matzow Gulbrandsen – «Skyggenes dal»

Beste produksjonsdesign/scenografi

Astrid Sætren og Sebastian Ekeberg – «Adjø Montebello»

Roger Rosenberg – «Thelma»

Mikael Varhelyi – «Den 12. mann»

Beste visuelle effekter

Lars Erik Hansen (Gimpville), Morten Jacobsen (Storm Studios), Alexander Kadim (VARG Studios) og Arne Kaupang – «Den 12. mann»

Esben Syberg (Shortcut) – «Thelma»

Torgeir Busch (Storyline Studios) – «Adjø Montebello»

Beste musikk

Ola Fløttum – «Thelma»

Thomas Dybdahl – «Now It’s Dark»

Chirag Rashmikant Patel, Magdi Ytreeide Abdelmaguid, Kjetil Røst Nilsen og Thomas Kongshavn – «Adjø Montebello»

Beste klipp

Olivier Bugge Coutté – «Thelma»

Jonas Aarø og Thomas Trælnes – «Adjø Montebello»

Janus Billeskov Jansen og Anne Østerud – «Hva vil folk si»



Beste lyddesign

Gisle Tveito – «Thelma»

Gisle Tveito – «Utøya 22. juli»

Christian Schaanning – «Den 12. mann»



Beste kortfilm

«Myrhull» – regi Torfinn Iversen, produsent Julia Andersen for EdelZek

«No Man is an Island» – regi og produsent Ali Parandian for Anicca Pictures

«Odd er et egg» – regi og produsent Kristin Ulseth for Qvisten Animation AS

Beste dokumentarfilm

«Per Fugelli: Siste resept» – regi Erik Poppe, produsenter Finn Gjerdrum og Stein B. Kvae for Paradox

«Røverdatter» – regi Sofia Haugan, produsent Carsten Aanonsen for Indie Film

«Bjarne vil ikke på film» – regi og produsent Weronica Nitsch

Beste utenlandske kinofilm

«Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» – regi Martin McDonagh, distributør Twentieth Century Fox Norway

«The Shape of Water» – regi Guillermo del Toro, distributør Twentieth Century Fox Norway

«Call Me By Your Name» – regi Luca Guadagnino, distributør United International Pictures

«The Florida Project» – regi Sean Baker, distributør Norsk Film Distribusjon

«Loving Vincent» – regi Dorota Kobiela og Hugh Welchman, distributør Selmer Media