Amandakomiteen endrer regler for tildeling etter kritikk

Mandag ble det kjent at personene bak den kritikerroste og kinoaktuelle «Thelma» har bestemt seg for å trekke filmen fra en eventuell vurdering for Amandapris neste år.

Det skjedde i protest mot at det i kategorien for Beste Kinofilm legges stor vekt på at filmen må ha «publikumsappell» for å kunne vinne.

Denne regelen er nå fjernet.

– Kriteriene for de ulike priskategoriene fjernes fra reglementet, da komiteen setter sin lit til at en representativ storjury vil kunne vurdere på best mulig måte årets filmer opp mot hverandre innen de ulike kategoriene, skriver Amandakomiteen i en pressemelding.

– Endringer vanlig

Amandakomiteens leder Tonje Hardersen sier til NTB at det ikke er uvanlig at kriteriene endres.

– Vi har alltid endret reglementet etter innspill fra bransjen. Det er ikke nødvendig å true med boikott for at det skal skje, sier Hardersen.

Hun sier at det er veldig delte meninger i bransjen om hvordan publikumsappell skal tolkes, og at det i flere kategorier ikke har vært spesielle kriterier for tildeling.

– Vi har derfor valgt å fjerne alle kriteriene i de ulike priskategoriene, sier Hardersen.

Endrer sammensetning

Det har også kommet kritikk mot juryens sammensetning og manglende kjønnsbalanse.

Amandakomiteen har derfor vedtatt at det skal opprettes en representativ og kjønnsbalansert storjury på totalt 15 personer som erstatter fire av dagens juryer.

– Denne juryen vil bedømme alle kinofilmkategoriene, samt Beste dokumentar og kortfilm. Det vil ikke utnevnes en juryleder, juryens arbeid koordineres av Amandakomiteens sekretær. Jurymedlemmer vil som tidligere bli oppnevnt etter forslag fra de ulike organisasjonene, går det fram av pressemeldingen fra Amandakomiteen.