Rekordlave karakterer til «Game of Thrones»-finale

Den siste episoden av TV-serien «Game of Thrones» har fått rekordlave karakterer på International Movie Database (IMDB). Der samtlige episoder i sesong én til sju har oppnådd karakterer mellom åtte og ti, ligger avslutningsepisoden i skrivende øyeblikk på 4,5. Karakteren er basert på over 100.000 stemmer.

Ifølge nyhetsbyrådet Reuters satt episoden også seerrekord da den gikk på TV, med 19,3 millioner seere.

Fansen er misfornøyd med hele sesongen, og over 1,2 millioner mennesker har signert en underskriftskampanje for å få lagd hele siste sesong på nytt, med nye manusforfattere.

Marte Hedenstad i Filmpolitiet på P3 spår at karakterene på IMDB kommer til å ta seg opp.

– Det er jo legendarisk dårlig, men jeg tror kanskje den kommer til å øke ettersom flere får sett episoden. Også kan det jo hende at når man får roet seg litt og tatt en pust i bakken og et steg tilbake' så kanskje man ser på det mer som en verdig avslutning likevel, sier Hedenstad.

Har endret skrivestil

Hedenstad mener at årsaken er at seriens to siste sesonger ikke er basert på bøkene til forfatter George R.R. Martin.

– De har gått fra en figurdrevet handling, til en mer plottdrevet handling, og det er et stilbrudd med det som vi har sett i tidligere sesonger av serien, sier Hedenstad til NRK.

Hedenstad mener at denne endringen i hvordan historien går framover, har gjort at karakterene oppfører seg annerledes enn forventet.

– Det gjør at en del av rollefigurene i denne sesongen har handlet ut ifra hvor serieskaperne trenger at de ender opp, snarere enn det som kanskje er naturlig for rollefiguren, sier Hedenstad.

Marte Hedenstad i Filmpolitiet reagerer på den aller siste episoden av Game of Thrones.

Mer hva, enn hvorfor

Også anmelder i VG, Tor Martin Bøe, tror årsaken til den dårlige mottakelsen av siste episode er at serien ikke lenger er basert på bøkene.

– De har forsøkt å skrive sin egen fortelling basert på noen litt sånn tynne retningslinjer fra forfatteren, men han har bare fortalt hva som skal skje, og ikke hvorfor. Og bøkene og de tidligere sesongene er på hvorfor, enn hva, sånn rent fortellerteknisk, sier Bøe til NRK.

Han mener at dette blant annet fører til en rekke «umotiverte og rare handlinger». Han trekker for eksempel fram at mange av karakterene beveger seg urealistisk fort rundt, selv ved hjelp av flyvende drager og liknende.

– Det Game of Thrones har vært veldig gode på ganske lenge er å fortelle en historie som kunne skjedd, i en verden der drager fantes og det bodde zombier nord i landet, sier Bøe.