Det har vært knyttet store forventninger til den siste sesongen av «Game of Thrones».

Mandag er det duket for den endelige finalen når aller siste episode slippes på HBO.

Nå har en stor gruppe fans samlet seg og krever at HBO lager en ny åttende og siste sesong.

«Denne serien krever en siste sesong som gir mening», heter det i underskriftskampanjen på change.org.

Til tross for kritikken har den åttende sesongen hatt 43 millioner seere per episode bare i USA. Ifølge HBO er det ny rekord og ti millioner mer enn forrige sesong. Foto: Skjermdump/HBO

– Inkompetente forfattere uten bøkene å falle tilbake på

De som står bak kampanjen mener at skaperne bak serien, ikke har klart å lage en like god serie når de ikke har kunnet lene seg på bøkene.

Serien er basert på bøkene av George R.R. Martin, men i de siste sesongen har ikke skaperne hatt ferdige bøker å basere seg på og måttet lage mer av handligene selv.

– David Benioff and D.B. Weiss har vist seg å være inkompetente forfattere når de ikke har noe kildemateriale å falle tilbake på, skriver folkene bak protesten på change.org.

Der har, i skrivende stund, mer enn 750.000 mennesker skrevet under på at den siste sesongen ikke står til forventningene, og krever at HBO lager enda en sesong.

– Det er ingen å heie på lenger!

Én av dem som har signert på oppropet er norske Knut Garnes.

– Jeg synes først og fremst det er artig at så mange deler skuffelsen, og at flere hundre tusen faktisk skriver under for en «remake».

Han mener denne sesongen har vært veldig skuffende, sammenlignet med tidligere sesonger.

– Det er jo ingen å heie på lenger! Karakterene har blitt helt flate, sier Garnes.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Tilbyr rådgivingstjeneste

På IMDb, internetts største filmdatabase, har episode fire og fem i sesong åtte kun fått henholdsvis 6,1 og 6,8 av 10 stjerner. Da har mer enn 100.000 som vurdert episodene.

Serien som helhet har 9,5 av 10 stjerner, med nesten 150.000 vurderinger.

I forbindelse med at siste episode sendes mandag tilbyr nettstedet bark.com en rådgivingstjeneste for folk som har problemer med å vende seg til verden etter Game of Thrones.

– Jeg tror det er en god del superfans der ute som trenger å snakke med profesjonelle om hvordan serien slutter, sier en av nettstedets grunnleggere, Kai Feller, til nyhetsbyrået Reuters.

– Føles som sesongen hastes til mållinjen

NME skriver at «Game of Thrones» har hatt omtrent perfekt timing, med sin oppbygning og måte å fange seerne på.

– Men denne sesongen, den siste sesongen, den vi alle har ventet på, føles som om hastes til mållinjen, står det videre i anmeldelsen.

Den nest siste episoden har høstet kritikk fra både fans og anmeldere. The Guardian skriver at serien svikter kvinnene som gjorde serien flott.

I Aftenposten skriver May Synnøve Rogne at serien svikter fansen og forfatter George R.R. Martin.

Skulle de som protesterer, mot formodning, få gjennomslag for sitt ønske om en ny avslutning på serien, må det skje med nye serieskapere.

Denne uken ble det klart at David Benioff and D.B. Weiss skal lage neste Star Wars-film etter at Star Wars Episode IX: The Rise Of Luke Skywalker blir sluppet i desember.