Randi Stene blir ny operasjef: – Selve drømmejobben

Randi Stene danket ut 48 andre søkere til jobben som operasjef. Det å få denne jobben betyr mye for Stene, sier hun.

– Det er selve drømmejobben om man vil være med og påvirke utvikling av operakunsten i Norge. Jeg er veldig glad og stolt, sier Stene til NRK.

Hun er operasanger selv, og øver nå mot forestillingen Eugen Onegin i Oslo. Tidligere har hun blant annet vært en del av solistensemblet ved Det kongelige Teater og opera i København. Der var hun i over 30 år før hun høsten 2019 sluttet for å bli operasjef ved Trondheim Symfoniorkester og Opera, ifølge nettstedet Ballade.

Nå er det klart at hun blir Annilese Miskimmon sin etterfølger ved Den Norske Opera og Ballett i Oslo. Miskimmon slutter midt i sitt åremål for å bli operasjef ved English National Opera i London.

8 av 49 søkere var norske

Det første Stene kommer til å ta tak i er programmet for sesongen 21/22, for det begynner å haste nå mener hun.

– Hva er din visjon for Operaen?

– Det å ha en ferdig visjon når du er nyansatt er ikke helt lett, svarer hun.

– Det er så mange ting som allerede er bra på Operaen, så det å fortsette strømmen med å lage gode forestillinger er en visjon. Fortsette sånn at operaen blir en del av det internasjonale operamiljøet, og sørge for at den blir hele Norges operahus i samarbeid med de små og store operaselskapene rundt om i landet, legger hun til.

Ingrid Lorentzen fortsetter å lede Nasjonalballetten, og Randi Stene blir ny sjef for Nasjonaloperaen. Foto: Erik Berg / Operaen

Søkerlisten til stillingen viser kun åtte norske søkere, og dermed 41 utenlandske. I tillegg kommer søkere som har trukket søknaden sin, og flere som Operaen har tatt kontakt med som ikke står blant søkerne.

– Jeg håper at det sier at det er en attraktiv jobb og at denne institusjonen er satt på et internasjonalt kart, sier administrerende direktør ved Den Norske Opera og Ballett, Geir Bergkastet.

I tillegg til ansettelsen av Stene har Ingrid Lorentzen fått forlenget sitt åremål som sjef for Nasjonalballetten.

– En ambisiøs, samlende og ambisiøs leder

Han slår fast at Stene var den beste kandidaten.

– Med Randi Stene får vi både en ambisiøs, klok og samlende leder med en bred internasjonal erfaring fra noen av de største scenene i verden, utdyper Bergkastet.

Etter at det ble kjent at Miskimmon skulle slutte som operasjef, skrev bransjenettstedet Ballade at solistene ved Den Norske Opera og Ballett håpte «de fikk en samlende leder som forstår den særegne kulturen ved det norske operahuset».

På spørsmål om hvordan Stene ønsker å jobbe med sangerne, svarer Stene at hun allerede har fått oppleve kulturen på Operahuset i Oslo.

– Dette huset er fullt av folk som har stor kompetanse og en enorm vilje og lyst til å skape god opera, så på den måten så syns jeg jobben er ganske lett å gå inn i. Jeg merker en positiv ånd i huset, utdyper hun.

Jobben som operasjef beskriver administrerende direktør Bergkastet som en stor jobb.

– For det første så krever det solid operafaglig kompetanse, det kreves jo at man har høye ambisjoner for videre utvikling av Nasjonaloperaen, det krever sterke lederegenskaper og gode samarbeidsevner, for å ta noe, legger han til.

Alt dette fant de i Stene, ifølge Bergkastet.