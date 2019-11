Forventningene til 32-åringen fra Stokke i Vestfold er store. The New York Times ga henne et stort oppslag sist helg med tittelen A «One-in-a-Million Voice» Arrives at the Met Opera.

– Det er jo hyggelig, men jeg sparer lesingen til etter premieren. Jeg opplever forventningene langt opp i halsen, og må holde litt avstand, sier Lise Davidsen til NRK.

Novemberutgaven av verdens mest innflytelsesrike operamagasin Opera Now har Lise Davidsen på forsiden, og kaller henne et fenomen: «A once in a generation Wagnerian».

STØRST I VERDEN: The Met har plass til 3.800 publikummere. Foto: John Minchillo / AP

Inne i det enorme komplekset Lincoln Center for Performing Arts, som Metropolitan Opera House er en del av, er alt klart for kveldens premiere på Peter Tsjaikovskijs opera «Spar Dame». Lise Davidsen synger rollen som Lisa.

Det er andre gang i år Lise Davidsen får tillit på en av de mest prestisjefulle operascenene i verden. I juli sang hun i Richard Wagners «Tannhäuser» under operafestivalen i Bayreuth i Tyskland. De internasjonale kritikerne var over seg av begeistring.

Glad og spent

The Met er operascenen der Norges store stjerne Kirsten Flagstad hadde sin fantastiske karriere.

Lise Davidsen synes det er utrolig stas å bli invitert både til The Met og til Bayreuth.

– De er på hver sin måte det største man kan få til som operasanger, og derfor er det både nervepirrende og veldig gøy, sier hun til NRK.

FRA GENERALPRØVEN: Lise Davidsen som Lisa og Yusif Eyvazov (i bakgrunnen) som Hermann i Tsjaikovskijs «Spar Dame» Foto: Ken Howard / Met Opera

Da NRK møtte henne etter generalprøven tidligere i uka var hun klar til å møte forventningene.

– Akkurat nå er jeg trøtt og sliten og litt spent i hodet. Men jeg gleder meg, sier hun.

Mental forberedelse

New York-publikummet er vant til operaprestasjoner i verdensklasse, de beste solistene, de beste regissørene og de beste dirigentene.

Å stå midt i en slik heksegryte krever sin kvinne. Og de riktige forberedelsene.

– Jeg bruker faktisk mye tid på mental forberedelse, sier Lise Davidsen.

I HEKSEGRYTA: Lise Davidsen bruker mye tid på mentale forberedelser. Foto: Ray Burmiston/Decca Classics

– Alt fra hvor jeg skal bo, hvordan det ser ut der, og hvem jeg skal jobbe med. Alle disse tingene hjelper meg i det første møte med et nytt sted, sier hun.

Stemmen og det som skal synges må også forberedes.

– Teknisk er det den evinnelige øvingen som gjelder. Jeg forbereder meg så godt jeg kan og så håper jeg at prøveperioden og samarbeid med kollegaer og dirigent kan sette den siste finishen.

Boblen

– Hver jobb har en ny boble, men jeg trives også i den. Det er et fokus man går inn i, hvor målet er å gjøre så godt man kan for seg selv og for de andre på scenen, slik at opplevelsen for publikum blir god, sier hun.

Hun forteller at spenningen og nervøsiteten kommer og går i løpet av prøveperioden, men den er selvfølgelig til stedet før forestilling.

– Noen ganger kan det være helt forferdelig, men det pleier å bli bedre når jeg først kommer ut av huset og på jobb. Jeg er alltid mest spent på forhånd, sier hun.

Lettelsen

Og hvordan føles det etterpå? Når måneder med et for de fleste av oss umenneskelig press erstattes av bravorop, blomsterbuketter og gode anmeldelser.

FORVIKLINGER: Lise Davidsen som Lisa og Yusif Eyvazov som Herrmann kjemper for sin kjærlighet. Foto: Ken Howard / Met Opera

– I Bayreuth var det en enorm lettelse. En glede over at det gikk bra og takknemlighet for alt jeg får av hjelp underveis. Uten gode kollegaer, venner og familie så er det vanskelig å yte sitt beste.

– Når jeg får en premiere-kveld på avstand så tenker jeg ofte på den takknemligheten overfor for alle de som er der for meg når jeg går inn i bobla mi og når jeg kommer ut igjen.

– Premieren på The Met har jeg ikke opplevd ennå, men jeg krysser alt jeg har for at det blir en god kveld, sier Lise Davidsen.

Mange tusen entusiastiske publikummere samlet seg da Oslo-Filharmonien jubilerte foran Slottet, der sangeren Lise Davidsen var solist. Du trenger javascript for å se video. Mange tusen entusiastiske publikummere samlet seg da Oslo-Filharmonien jubilerte foran Slottet, der sangeren Lise Davidsen var solist.

