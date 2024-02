Dyre Apple-briller, ny Netflix-adapsjon og Grammy

Klesgiganten Shein vinner årets Gullbarbie

Det skriver Press – Redd Barna Ungdom i en pressemelding.

De nominerte til årets pris var Meta, Good For Me og Shein. Sistnevnte stikker av med seieren.

Årlig deler organisasjonen ut prisen ut for å ansvarliggjøre aktører de mener bevisst bruker barn og unges usikkerheter for å tjene penger. Det er ungdommen selv som nominerer og stemmer frem verstingen.

Tidligere har både Sophie Elise AS, TV-serien «Ex on the beach» og klesbutikkene BikBok og Brandy Melville fått årets Gullbarbie

Med sine billige og masseproduserte klær er motegiganten Shein, som omtales som «Ultra-fast-fashion», nominert for måten de bruker influensere og sosiale medier til å skape kjøpepress blant unge.

– Shein er et prakteksempel på fast fashion-industriens påvirkning på barn og unge, sier leder av organisasjonen, Maja Enerhaug Egge.

Kåringen kan også vise at det er et høyt klimaengasjement blant unge, sier hun.

– Barn og unges feed proppes full av plagg og selskaper som Shein er med på å skape en forventning om at man må kjøpe mer for å unngå klespresset.Sannheten er at det presset kommer fra klesgigantene selv.

Egge mener at det trengs større politisk endring for å forhindre at barn og unge utnyttes for penger.

– Vi etterspør alltid dialog med de nominerte, men opplever ofte at aktører heller ønsker å forholde seg taus enn å måtte svare på kritikken. Vi kan heller ikke ansvarliggjøre alle aktørene som på problematisk vis markedsfører til barn og unge én prisutdeling av gangen..