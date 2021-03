1/12 Hvem er dette norske bandet, som for anledningen er et gravfølge? Gluecifer Madrugada The Ricochets Kaizers Orchestra

2/12 Ja, det er a-ha. Men hvilken låt er dette musikkvideoen til? Velvet Hunting High And Low The Sun Always Shines On TV Cry Wolf

3/12 Hvilken låt er dette fra videoen til? Home for Christmas Ride ranke The Fox Sommerfuggel i vinterland

4/12 Ja, det er Lene Marlin. Men hvilken låt? Unforgivable Sinner Sitting Down Here Æ kan være en venn You Weren't There

5/12 Kritikerrost norsk musikkvideo. Hvilken låt? Alan Walker – Faded Röyksopp & Robyn – The Girl and the Robot Susanne Sundfør – The Sillicone Veil Torgny – Big Day

6/12 Hvilken låt kan dette være videoen til? Loff Lett å være rebell i kjellerleiligheten din Inspector Norse Hvite menn som pusher 50

7/12 Hva het denne store hiten til Hkeem og Temur? Am I Wrong? Fy søren Oslo S Fy faen

8/12 Hvilken hårbleiket hit fra Trøndelag er dette? Still In Love Forelska i lærer'n 10.000 Lovers In One Splitter pine

9/12 Hvem er denne skjeggete babyen? Jon Niklas Rønning Ravi Viggo Sandvik Daniel Kvammen

10/12 Hvilken låt er dette videoen til? Don't Save Me Egypt Song Under the Surface Her kommer vinter'n

11/12 Hvilken artist sin musikkvideo er dette hentet fra? Gabrielle Julie Bergan Maria Mena Ingrid Helene Håvik

12/12 Hvilken låt danses det noe keitete til her? Eple The Girl and the Robot Håper du har plass I'd Rather Dance With You