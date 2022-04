Quiz: Hvor godt kjenner du a-ha?

1/10 Debut Foto: Viggo Bondi Hva heter debutalbumet til a-ha som kom ut i 1985? Take on Me Hunting High and Low Hunting You Down The Hurting

2/10 Før suksessen Foto: Morten Jonassen / NTB Hva heter bandet Pål Waaktaar-Savoy og Magne Furuholmen spilte i før de dannet a-ha? Bridges Hallways Stairs Bedrooms

3/10 Spellemenn Foto: Knut Nedrås / NTB Bandet fikk sin første Spellemannspris i 1985, da de vant Årets Spellemann. Vet du hvor mange Spellemannspriser a-ha har totalt? Seks Tjue Ni Tre

4/10 Verdensrekord Foto: Sheila Rock / Motlys I 1991 var trioen på toppen av karrieren og ble blant annet oppført i Guinness rekordbok. Hva slags rekord slo de? Verdens lengste konsert Lengste hopp under en stagedive Flest solgte plater på én dag Høyest antall solgte billetter til en konsert

5/10 Bond-låt Foto: Skjermdump A-ha er eneste band/artist i Norden som har laget tittellåt til en Bond-film, med «The Living Daylights» fra 1987. Hvem spilte James Bond i filmen med samme navn? Timothy Dalton Sean Connery Pierce Brosnan Roger Moore

6/10 Lyden av.. ? Foto: MICHAEL OCHS ARCHIVES / GETTY IMAGES A-ha-låten «Shapes That Go Together» ble gitt ut i 1994. Hva slags stort arrangement ble den offisiell låt for? Den var Norges MGP-bidrag Offisiell låt for innsettelsen av Nelson Mandela Offisiell låt for de paralympiske vinterlekene i Lillehammer Offisiell låt for Nobels fredspris

7/10 Musikkvideo Foto: Skjermdump Musikkvideoen til «Take on Me» blir i dag regnet som ikonisk og har blitt sett over en milliard ganger på Youtube. Hvilken regissør har laget musikkvideoen? Steve Barron Vibeke Løkkeberg Sofia Coppola James Cameron

8/10 2010 Foto: PETRAS MALUKAS / AFP 2010 markerer et viktig år for bandet. Hva skjedde dette året? De sluttet med konserter Bandet ble oppløst Paul Waaktaar-Savoy sluttet i bandet A-ha ble fjernet fra alle strømmetjenester

9/10 Coverlåt Foto: Scanpix A-ha ga ut en coverversjon av den populære låten «Crying In The Rain» i 1990. Hvilket band har laget originalen? R.E.M Bikini Kill Blondie The Everly Brothers

10/10 Dokumentarfilm Foto: Berit Roald / NTB Høsten 2021 kom det en norsk dokumentarfilm om synthpop-trioen. Hva heter filmen? A-ha The Movie A-ha Behind The Scenes A-ha The Journey The Story of A-ha