Publikum svikter tidenes juletilbud fra kulturlivet

– På lengre sikt får dette konsekvenser for tilbudet til publikum, sier Nina Hodneland, daglig leder for medlemsorganisasjonen Norske kulturhus.

Hun har forhørt seg med mange av de rundt 130 konsert- og kulturhusene rundt om i landet og tendensen er tydelig:

Landets konsert- og kulturhus er fullbooket. Det er et enormt tilbud. Men publikum er ikke klare for å vende tilbake i like stor grad som før pandemien.

Nina Hodneland leder medlemsorganisasjonen for de fleste av landets kultur- og konsertsteder. Foto: Ida Yasin Andersen / nrk

Kan ikke bare ha kjente artister

– Billettsalget til de kjente og etablerte konseptene selger greit, men de mindre kjente aktørene sliter mer, forteller hun.

Hodneland er svært bekymret for hva dette kan føre til.

– Hvis det fortsetter å være vanskelig å selge billetter til det mindre etablerte, så kan det bli for stor risiko for kulturhusene å sette dette opp. Men vi kan ikke bare ha konserter og stand-up-turnéer med kjente personer. Også andre type kulturaktører og publikum må få slippe til og få et tilbud.

– For mange julekonserter

Tor Arne Ranghus er produsent for julekonserten «Stille natt hellige natt». Juleturneen har pågått i nærmere 30 år og var en av de første som startet med å reise rundt i landet for å tilby julemusikk.

Tor Arne Ranghus har drevet med julekonserter i nærmere 30 år. Foto: Fredrik Arff

Han forteller at billettsalget går trått i noen deler av landet og tror dette skyldes publikums frykt for smitte. Men også det enorme tilbudet av konserter.

– Det må nå et metningspunkt snart. Nå er det for mye å velge i. I tillegg til alle juleturneene og konsertene har mange steder også lokale arrangementer. Det er et overforbruk av kirkene og konsertstedene, sier han.

Det er ikke aktuelt for Ranghus å gi opp sin egen juleturné.

– Nei, det er det ikke. Sånn er livet, billettsalget går litt opp og ned. Dette går seg til, sier han.

Kulturministeren er bekymret

– Ja, jeg er bekymret for at publikum kvier seg for å bruke kulturtilbudene, sier kulturminister Anette Trettebergstuen.

– Så hva kan du gjøre med det?

– Jeg håper at innføring av koronapass gjør at folk føler seg tryggere. Og så må vi se på hva annet vi kan gjøre. Jeg lover at vi skal dra kulturlivet gjennom denne krisen. Vi er i god dialog med bransjen, sier hun.

– Er det ikke en fare for at kulturlivet blir forandret for alltid etter pandemien, i tillegg til en lang streik?

– Jeg vil ikke tilbake til kulturlivet før krisen. Vi skal tilbake til noe bedre enn det var før krisen, sier kulturministeren.