Professor mener Latter driver med uærlig markedsføring av Nicolay Ramm-show

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Nicolay Ramm hadde premiere på sitt nye show «Paybacktime!» på Latter i Oslo, som fikk terningkast to fra Aftenposten og NRK.

Plakaten til showet viser imidlertid terningkast seks og fem fra lokalradioene Radio-E og Radio Riks.

Professor Tor Wallin Andreassen mener det er uklokt å velge ut terningkast på denne måten, da det uthuler terningkastet som kvalitetsindikator.

Daglig leder i Stand-Up Norge, Vemund Vik, mener de fokuserer på de gode anmeldelsene og at kritikken er merkelig.

Radio-E ga terningkast seks til forestillingen, med begrunnelse i showet, publikums mottakelse og de gode sangnumrene.

NRKs anmelder, Espen Borge, mener at en panegyrisk hyllest på bakgrunn av å være en positiv person ikke er en god nok begrunnelse for et høyt terningkast. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Onsdag i forrige uke hadde Nicolay Ramm premiere på sitt nye show «Paybacktime!» på humorscenen Latter i Oslo. Både Aftenposten og NRK ga forestillingen terningkast to.

Espen Borge, NRKs anmelder, beskrev blant annet Nicolay Ramm som en «ukledelig selvopptatt toastmaster» og showet som «intenst, masete, bråkete og først og fremst nesten ribbet for vitser.»

Nicolay Ramm på scenen på Latter. Foto: Aksel Xavier Rustad

Det er ikke toerne som nå pryder plakaten til Ramm sitt nye show. Der har Latter og Stand-Up Norge plassert terningkastene seks og fem fra lokalradioene Radio-E og Radio Riks.

– Uthuler terningkastet

Tidligere professor i markedsføring, nå professor i innovasjon ved Norges Handelshøgskole, Tor Wallin Andreassen, mener det er uklokt å velge ut terningkast på denne måten.

– Dette er «cherry picking» for å gjøre seg lekker gjennom smale anbefaleres anbefalinger. Det uthuler terningkastet som kvalitetsindikator og gjøres kun for å tiltrekke seg kunder – som mest sannsynlig blir skuffet. Deres vareprat vil være negativ og kanskje ramme tilliten til Latter. Som alltid: Ærlighet varer lengst, sier Andreassen.

Tor Wallin Andreassen er nå professor ved NHH. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Daglig leder i Stand-Up Norge, Vemund Vik, svarer slik på hvorfor de kun velger høye terningkast på plakaten:

– Når vi får både gode og dårlige anmeldelser velger vi selvsagt å fokusere på de gode. Tidligere kom det flere riksaviser og anmeldte forestillingene på Latter, i dag må vi ta til takke med de få som fortsatt kommer.

Stand-Up Norge syns Andreassens kritikk er merkelig.

– Vi er trygge på at alle som kommer og ser «Paybacktime!» får en fantastisk Latter-opplevelse. Det føles merkelig å bli anklaget for «cherry-picking» av en professor som ikke har sett showet.

Han ønsker ikke å kommentere selve anmeldelsene eller innholdet i dem.

Vemund Vik og Elina Krantz i Stand-Up Norge, sammen med Nicolay Ramm bak scenen på Latter. Vemund Vik er også regissør for forestillingen. Foto: Stand-Up Norge

– Vår anmelder er en positiv fyr

Vi tar kontakt med Radio-E for å høre begrunnelsen for deres anmeldelse. Det var programleder Erik Mohn som på radioen ga terningkast seks til forestillingen. Han vil ikke stille til intervju, men ansvarlig redaktør for radiokanalen, Lasse Olsrud Evensen, svarer gjerne på vegne av kollegaen sin.

Lasse Olsrud Evensen er redaktør i lokalradioen Radio-E.

– Basert på showet og publikums mottakelse mente vår anmelder at dette var terningkast fem. Så la han på et ekstra terningkast på grunn av de gode sangnumrene. Vår anmelder Erik Mohn er en veldig positiv fyr og har ikke det slaktergenet som NRKs anmelder har.

NRKs anmelder Espen Borge sier følgende om Radio-E sin begrunnelse:

– Jeg er ikke spesielt begeistra for panegyrisk hyllest på bakgrunn av å «være en veldig positiv fyr».

Kritiserer NRKs anmeldelse

Evensen i Radio-E syns Espen Borge i NRK går for langt i sin kritikk:

– Jeg syns denne anmeldelsen er noe av det verste jeg har lest, både når det gjelder personkarakteristikker og faglige vurderinger. Det virker som om anmelderen ikke liker personen Nicolay Ramm i utgangspunktet. Da syns jeg kritikken faller på sin egen urimelighet.

NRKs anmelder Espen Borge svarer følgende på kritikken:

– Den slags dobbeltmoralistisk raljering full av den samme type personangrep jeg blir beskyldt for å begå er noe jeg ikke forventer fra en formodentlig seriøs medieaktør. Jeg kjenner faktisk en direkte aversjon mot å svare på sånt tøys.

Espen Borge er musikk- og humoranmelder i NRK.

Rune Håkonsen, som er prosjektleder for anmeldelser i NRK, støtter Borges anmeldelse:

– Jeg er ikke enig i Evensen sine karakteristikker. Espen Borge er en dyktig kritiker som gjennom flere år har skrevet mye om mange forskjellige sider av humorfeltet.

Anmeldelse av anmeldelsen

Evensen i Radio-E fortsetter med sin kritikk:

– Espen Borge har tydeligvis lest boka til «Pølsa» Pettersen, siden han kommer med referanser derfra i anmeldelsen sin. Da syns jeg også han kunne kostet på seg å være litt mer positiv, som er «Pølsas» budskap.

– Går ikke du nå løs på Borge på samme måte som du beskylder ham for å gjøre med andre?

– Nei, jeg forholder meg kun til det han har skrevet og karakteriserer ikke ham som person.

– Til slutt, hvilket terningkast gir du anmeldelsen til NRK?

– Haha. Han skal få en svak treer. I positivismens tegn, svarer ansvarlig redaktør i Radio-E, Lasse Olsrud Evensen.

For ordens skyld: Espen Borge er frilanser som leverer humor- og musikkanmeldelser – blant annet til NRK.