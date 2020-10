Pressekonferanse om stimuleringsordning for kulturlivet

–Jeg er dypt imponert over kultursektoren som har gitt oss aktiviteter innenfor strenge smittevernsregler, sier kulturminister Abid Raja på dagens pressekonferanse.

Regjeringen har lagt av 900 millioner som skal fordeles frem til nyttår. Det ventes store begrensninger neste år for antall publikum og kulturbudsjettet har økt med 3,7 milliarder.

Stimuleringsordningen for kulturlivet vil vare minimum et halvt år inn i 2021, men kan bli forlenget ut året. I tillegg vil det komme midler for 2020 med tilbakevirkende kraft fra 1. oktober.

Stimuleringsordningen skal skape økt aktivitet for kultursektoren og få flere tilbake i arbeid etter pandemien. Ordningen har fått delte reaksjoner fra kulturbransjen.