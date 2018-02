Presenterte Utøya-film: – Denne filmen er ikke for alle

Poppe hadde med seg skuespillerne på en pressekonferanse onsdag for å presentere den første filmen om terrorangrepet mot Utøya 22. juli 2011.

– Målet var å få historien tilbake til de som har eierskap til den. Den skildrer en nesten ubegripelig tragedie. Det føltes ikke riktig å plukke én eller noen få enkeltskjebner, men heller skildre det som fiksjon, sier Poppe.

Filmen starter 14 minutter før de første skuddene på Utøya, der den følger 18 år gamle Kaia. De resterende 72 minuttene er spilt inn som én sammenhengende scene.

– Mange delte opplevelsen av at tiden på øya føltes som en evighet. For å overføre noe av den opplevelsen til publikum ønsket jeg å gjøre alt i ett, og ikke bruke klassiske filmatiske virkemidler som klipp og musikk, men heller skildre det minutt for minutt, sier Poppe til NRK.

– Våre fremste skuespillere ville slitt

Formatet gjorde innspillingen ekstra krevende, forteller Poppe.

– Våre aller fremste skuespillere ville slitt med det. Utfordringen har i tillegg vært å finne barn og ungdommer som skulle gjøre dette. Samtidig var det nesten den eneste måten å gjøre det på, sier han.

Erik Poppe har hatt en løpende dialog med pårørende og overlevende. Foto: NRK

Skuespillerne hadde tilgang til psykolog- og helsehjelp, og ifølge Poppe var innspillingen også en stor påkjenning for staben.

Poppe sier han har hatt en løpende dialog med pårørende og overlevende, som fikk tilbud om å se filmen først.

– Det er deres historie. Det føltes riktig at de kunne gjøre seg kjent med filmen før andre begynte å skrive om den. Vi har forsøkt å gjøre det så skånsomt som mulig, sier Poppe.

– Mange kjenner seg igjen

Han forteller om blandede tilbakemeldinger, men at de fleste har ment at det var riktig å lage filmen.

– Jeg har stor forståelse for dem som måtte mene at det fortsatt er for tidlig eller at denne filmen ikke er for dem. Denne filmen er ikke for alle, men den er laget nå for å friske opp vårt kollektive minne om hva som egentlig skjedde 22. juli, sier Poppe.

Filmen skal beskrive så godt som mulig hvordan det var å være på øya, uten å fokusere på en enkelt opplevelse.

Andrea Berntzen (18) spiller hovedrollen i «Utøya 22. juli». Foto: Paradox Films / NTB scanpix

– Det er mange som kjenner seg igjen i biter av filmen. En annen reaksjon er at det er vanskelig for folk å forstå gjennom ord hva som skjedde, og at filmen kan hjelpe dem med å forklare hva de opplevde, sier Poppe.

Andrea Berntzen (18) spiller hovedrollen.

– Det som festet seg var at fokuset skulle være hos ungdommene, og ikke hos gjerningsmannen. Det er først i de senere årene jeg har begynt å reflektere over hendelsen og hvor fælt det var, sier hun.