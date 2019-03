Plagiatsaken er en heksejakt, mener forfatter

– Det virker som om alle skylder på forfatteren, for selv å fremstå som skyldfri, sier Ekeberg. Han kritiserer også sitt eget forlag, Gyldendal, men går hardest ut mot Kulturrådet. Ekeberg er leder for Forfatterforbundet.

Den unge forfatteren, Eirin Gundersen, har gitt ut to lyrikkbøker der det er påvist at hun har lånt setninger fra andre forfattere.

Forlaget hennes har trukket bøkene tilbake i såmråd med forfatteren. Nå satser de på å gi ut reviderte utgaver av bøkene hennes, fordi de fortsatt har tro på henne som forfatter.

– Sensur

Jan Ove Ekeberg sier til NRK at han er opprørt over at Kulturrådet har bedt folkebibliotekene om å makulere eksemplarene.

– Det er uhørt, sier Ekeberg, og legger til at et kulturråd skal stimulere og ikke sensurere.

Også bibliotekene reagerer på ordren om å makulere diktbøkene og slette e-bøkene. De vil beholde dem, men ikke låne dem ut i samme grad som andre bøker.

– Det å fjerne bøker fra en slags nasjonal hukommelse, er jo ikke noe Norge vil være tjent med. Det tilhører andre typer regimer rundt i verden, sier seksjonsleder i Deichman bibliotek, Stian Færden Christensen.

Kari Marstein i Gyldendal forlag sier de forsøker å ta vare på forfatteren og at de nå vil gi ut reviderte utgaver av lyrikkbøkene som er trukket fra markedet på grunn av plagiat. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Angrer ordvalg

Kulturrådet mener det er riktig å begrense antallet bøker som bryter med åndsverkloven, men lederen for Kulturrådet innrømmer at det kanskje var et dårlig ordvalg.

Les også: Plagiat-saka: – Forfattarar hentar ikkje inspirasjon frå lause lufta

– Makulere var et dårlig uttrykk, sier leder Arne Westbøe. Og legger til at rådet absolutt ikke vil bidra til sensur.

Redaksjonssjef Kari Marstein i Gyldendal forlag sier de ikke har forsøkt å lempe skylden over på forfatteren.

– Vi har forsøkt å hjelpe forfatteren og her er det ikke snakk om å gi henne skylden, forklarer hun. Og legger til at hun kanskje burde fått bedre veiledning som ung forfatter.

Men disse forklaringene beroliger ikke Ekeberg.

– Jeg er personlig oppbrakt over denne saken, som jeg synes går over alle støvleskaft, sier Jan Ove Ekeberg.