Kulturrådet ber biblioteker makulere bøker og krever støttepenger tilbake fra Gyldendal

Årsaken er at bøkene det kreves tilbakebetalt støtte for, er skrevet av en forfatter som tidligere i februar ble anklaget for plagiat.

NRK har fått innsyn i to varsler Kulturrådet sendte ut til Gyldendal i starten av februar.

Der krever de tilbakebetalt til sammen nær 200.000 kroner i støtte gitt gjennom innkjøpsordningen.

Det var Gyldendal selv som varslet Kulturrådet om funn av omfattende tilfeller av likhet mellom forfatterens diktsamlinger og verk av andre forfattere.

– Gyldendal har, i samråd med – og etter ønske fra – forfatteren, bedt om at bøkene trekkes fra bibliotekene. Vi står da selvsagt ansvarlig for å tilbakebetale beløpet vi har mottatt for dem, skriver sjefredaktør Kari Marstein i Gyldendal i en tekstmelding til NRK.

Ber bibliotekene destruere 1.400 bøker

I varselet skriver Kulturrådet at de også vil be bibliotekene som har mottatt bøkene gjennom innkjøpsordningen om å destruere dem.

«Kulturrådet vil (...) be dem om å makulere papireksemplarene og slette e-bokfilene», skriver Kulturrådet.

Ifølge Kulturrådet er det snakk om å be omtrent 500 av landets folkebiblioteker destruere mer enn 1.400 papireksemplarer av de to bøkene til sammen.

– Vi setter ikke i verk noen form for torpedovirksomhet her, men vi ber bibliotekene sterkt om å gjøre det i denne saken, sier seksjonsleder Arne Vestbø til NRK.

Årsaken er at Gyldendal og forfatteren ønsker innkjøpet av bøkene annullert. Kulturrådet har valgt å imøtekommet ønsket av hensyn til de berørte i plagiatanklagene mot bøkene.

Vestby omtaler situasjonen som ekstremt sjelden.

– Det er veldig sjelden, og kanskje aldri at man fra Kulturrådets side har bedt om å makulere bøkene. Det er ingen lett avgjørelse, men vi gjør det nå som forlaget er så tydelige, sier Vestbø.

Trukket fra markedet

Det var i januar at plagiatanklagene mot diktsamlingene ble kjent.

Da valgte Gyldendal å trekke bøkene fra markedet, etter å ha funnet likheter mellom tekstene i samlingene, og tekster andre forfattere har skrevet.

Leder Heidi Marie Kriznik i Den norske Forfatterforening uttalte da til NRK at forlagene har et særlig ansvar i slike saker.

– Forlaget har ansvaret redaksjonelt, og for utgivelsen av boka. Men jeg vet hvor fort slike ting skjer. Dette er noe også de først ble klar over nå. Man kan ikke vente at forlagene har oversikt over alt, sa Kriznik til NRK i starten av februar.

Også Vestbø understreker at det er vanskelig å plukke opp slike tilfeller, både hos forlagene og Kulturrådet.

– Ingen reagerte i våre vurderingsutvalg heller. Jeg tror dette er et unntakstilfelle. Samtidig er dette virkeligheten. Man kan aldri si aldri. Slike ting kan dukke opp, sier Vestbø.