Ofte er det rått parti når Sverige og India skal konkurrere om antall.

Til nå er det likevel svenske Felix Arvid Ulf Kjellberg som har trukket det lengste strået på Youtube. Under kunstnernavnet Pewdiepie har 29-åringen fra Göteborg toppet listen over antall abonnenter siden 2013, med drøyt 86,6 millioner i skrivende stund.

Nå er landet med 1,34 milliarder innbyggere i ferd med å slå tilbake.

Det indiske plateselskapet Super Cassettes Industries Private Limited, med Youtube-navnet T-series, er nå bare noen tusen følgere unna å avsette Pewdiepie fra Youtube-tronen.

Kjellberg har slått seg opp med videoer om gaming og humor. T-Series' videobibliotek ligger mer i retning musikkvideoer fra populære Bollywood-filmer.

Tilhengere til angrep

Kappløpet mot abonnementstoppen har pågått i flere måneder, og engasjementet er enormt.

I september 2018 startet Youtube-kanalen FlareTV en live-strømming av kappløpet mellom de to gigantene.

Kanalen FlareTV overfører kappløpet live

På begge sider mobiliserer tilhengerne nå for å få sin favorittkanal til toppen.

Striden blir på nett omtalt som en moderne versjon av den bibelske David mot Goliat, da Kjellberg står alene i kampen mot Indias mest populære plateselskap.

I fjor utførte noen ivrige Pewdiepie-tilhengere flere hackerangrep mot Wall Street Journal og flere private skrivere for å styrke den svenske Youtube-monarken.

Det er også opprettet en egen Wikipedia-side om følgerfeiden (ikke ulikt andre store historiske konflikter).

Nasjonal stolthet

Konsernsjef Neeraj Kalyan i T-Series har fordømt tiltakene fra Pewdiepies fanskare. Han innrømmet samtidig at kappløpet går på den nasjonale stoltheten løs i India.

– Alle indere ville vært stolte dersom verdens største Youtube-kanal var indisk. Samtidig virker det som at noen overivrige Pewdiepie-tilhengere spammer våre Youtube-kanaler med negativt innhold. Til dem vil jeg si at vi ikke lar oss påvirke av slik oppførsel, sa Kaylan til nettavisen DNA India.

I august i fjor gjorde den norske EDM-stjernen Alan Walker det klart at han har valgt allianse:

Gaming mot Bollywood

T-Series er riktignok kanalen med flest antall avspillinger på Youtube, attpåtil med temmelig god margin.

Deres drøyt 62,6 milliarder avspillinger må deles med tre for å komme ned til Pewdiepies drøyt 20,5 milliarder.

Youtube har uansett utfall i følgerkrigen vært god butikk for svenske Kjellberg. Ifølge nettstedet celebritynetworth, er 29-åringen god for over 30 millioner dollar.

For ordens skyld: T-Series har til sammen kontrollen over 49 kanaler med godt over 100 millioner abonnenter totalt. Konkurransen gjelder den selvtitulerte hovedkanalen.