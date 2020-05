Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg har en uke som jeg helst ikke vil ha igjen. Jeg svetter om natten og sover dårlig. Det som skjer er at jeg ser inn i et svært svart hull av alt det som så bra ut, forteller Stordalen.

KORONAKRISEN: Petter Stodalen gjestet fredagens Lindmo. Foto: Julia Naglestad / NRK

Hos Lindmo fredag forteller hotelleieren og entreprenøren, som ellers er sprudlende og positiv, at han er blitt mer alvorstynget.

– Det er det desidert mest dramatiske jeg håper jeg noensinne får oppleve. Det kommer til å prege meg for resten av mitt liv. Jeg håper at vi sammen klarer å komme ut av det, på den måten at flest mulig er der de var for åtte-ti uker siden.

Ti milliarder i gjeld

Og for litt over ti uker siden, like etter at han hadde presentert jubelregnskapet for 2019, fikk han tegnet et bilde av et mørkt 2020.

Nå har Stordalen, eier av Choice-hotellene, deleier av flyselskapet Ving og som aksjonær i Hurtigruten, anslagsvis en gjeld på ti milliarder. Bare i april blør hotellselskapet 450 millioner, etter en krise de aldri så komme.

– Vi gjorde stresstester på alle scenarioer. Alle kriser jeg hadde opplevd på 25 år, kunne vi stå igjennom med glans. Men det vi ikke hadde testet, ikke hadde tenkt, var at Hurtigruta ikke engang fikk gå til kai. At du kunne komme i karantene hvis du dro fra Tromsø til Oslo.

Foto: Julia Naglestad / NRK

Som resten av næringslivet får Stordalen nå hjelp av regjeringens krisepakker.

– Jeg sitter ikke på noen midler utenfor systemet her som har noen som helst betydning. Alle de pengene jeg har, er i butikken. De er i hotelleiendommer, de er i Hurtigruta, de er i andre ting. Jeg ser noen tror at dette er penger jeg har på bok, jeg har ikke det, forteller Stordalen.

– Kan du ikke selge ting?

– Jeg har solgt ganske mye av det som går an å selge, men det løser ikke veldig mye for meg nå. Jeg må få butikken opp å gå, jeg må få dette maskineriet til å gå igjen. Jeg må få de 7500–8000 uten jobb tilbake, slik at hjulene begynner å gå.

– Vi har bare sett begynnelsen

Videre forteller Stordalen at krisepakken kommer til å utgjøre omtrent ti prosent av hans tap i april, men det er omfanget av pandemien han bekymrer seg for.

– Den situasjonen vi er i nå, det er ikke én konkurs, det er tusener av konkurser. Vi har bare sett begynnelsen på det nå. Arbeidsledigheten stiger, jeg ser ikke inn i noe jeg tror blir en mild resesjon. Jeg ser inn i noe vi håper å unngå, en depresjon. For det må vi for enhver pris unngå.

De potensielt dystre fremtidsutsiktene til tross, at kapittelet om han nå skal være ferdigskrevet, fokuserer han ikke på.

– Der ikke det noe jeg har sett for meg i det hele tatt. Det med konkurser er noe jeg har vært med på mange ganger. Tatt over og bygget opp selskaper, det er normalt når man gjør en feil.