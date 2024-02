Øyvind Loven gir terningkast til humorshow produsert av venn og manager – brukes i markedsføringen

I radioprogrammet «Morgenklubben med Loven & Co» på Radio Norge er Øyvind Loven programleder, sammen med Kim Johanne Dahl og Geir Schau. Her gir de innimellom terningkast til ulike forestillinger og andre kulturelle begivenheter. Programmet har rundt 400.000 ukentlige lyttere, ifølge kanalen.

Noen av showene som Øyvind Loven er med på å anmelde spilles på humorscenen Latter, der Elina Krantz er partner og produsent. Frem til 2020 var Krantz også eier av hele Stand Up Norge, som drifter Latter. Da solgte hun selskapet til danske All Things Live. Men Krantz er fortsatt medeier og manager i selskapet som produserer og finansierer de fleste forestillingene der.

Elina Krantz er også Øyvind Lovens manager, fordi Loven selv er tilknyttet selskapet Stand Up Norge gjennom sitt virke som scenekomiker. Krantz er i tillegg Lovens bestevenn, ifølge hans instagram-profil.

Fra Øyvind Lovens instagram-profil. Bildet ble publisert 5. februar i år. Foto: Instagram @oyvindloven

Loven er altså med på å anmelde og gi terningkast til forestillinger som hans bestevenn og manager er med på å produsere. Terningkastene bruker Latter og Stand Up Norge i sin markedsføring.

Øyvind Loven ser ikke på seg selv som en ordentlig anmelder og mener lytterne er klar over relasjonen med Krantz.

(se hele svaret til Loven, Radio Norge og Latter lenger ned i saken)

Problematisk

– Når en kjent radiovert fra Radio Norge, Øyvind Loven, anmelder forestillinger produsert av et selskap tilknyttet hans egen manager og bestevenn, oppstår det flere problemstillinger relatert til troverdighet og interessekonflikter, sier tidligere professor i markedsføring, nå professor i innovasjon, Tor Wallin Andreassen og legger til:

– Hvis publikum mistenker at anmeldelsene er resultatet av nepotisme snarere enn ekte kvalitet, kan det føre til en backlash mot både showene og anmelderne.

Trygve Aas Olsen er fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk. Han holder kurs - og uttaler seg ofte - om presseetikk. Foto: Sturlason / Kagge forlag

– Jeg tenker at Øyvind Loven er inhabil. Du anmelder ikke bøker eller plater utgitt av din manager og bestevenn heller, sier Trygve Aas Olsen ved Institutt for journalistikk.

NRK har funnet syv tilfeller der «Morgenklubben med Loven & Co» sine terningkast er blitt brukt i forbindelse med markedsføringen av forestillinger på Latter der Stand Up Norge har vært produsent.

Soloshowene til noen av landets største humorprofiler som Dagfinn Lyngbø, Pernille Sørensen og Johan Golden er blant dem. Alle syv anmeldelsene konkluderer med terningkast fem eller seks.

Terningkast seks fra Morgenklubben på Radio Norge, anmeldt august 2016. Terningkast fem fra Morgenklubben på Radio Norge, anmeldt august/september 2023. Terningkast seks fra Morgenklubben på Radio Norge, anmeldt august 2018. Terningkast seks fra Morgenklubben på Radio Norge, anmeldt november 2014. Terningkast seks fra Morgenklubben på Radio Norge, anmeldt oktober 2023. Terningkast fem fra Morgenklubben på Radio Norge, anmeldt høsten 2023. Terningkast fem fra Morgenklubben på Radio Norge, anmeldt januar 2016.

Fire av syv tilfeller foregikk i perioden Krantz også eide Latter og Stand Up Norge.

Loven: – Er ikke blytung anmelder

Øyvind Loven mener lytterne til Morgenklubben er klar over linken mellom han og Latter/Stand Up Norge/Krantz, fordi han snakker mye om dette på lufta.

– Jeg er komiker, artist og jobber med radio. Jeg er ikke journalist eller blytung anmelder. Mitt forhold til Latter, Stand Up Norge og Elina Krantz er fullstendig åpent og godt kjent. Daglig forteller jeg om ting og hendelser fra livet mitt i programmet og innimellom kaster vi en terning for moro skyld.

Nåværende Morgenklubben-gjeng: Geir Schau, Øyvind Loven og Kim Johanne Dahl. Den kvinnelige tredjestemmen har blitt byttet ut noen ganger siden programmet startet. Foto: Radio Norge

NRK har spurt redaksjonssjef i Radio Norge, Andreas Velle, om det blir opplyst om Lovens relasjon til Latter og Stand Up Norge i forbindelse med anmeldelsene.

– Det blir nevnt og snakket om ofte på Morgenklubben, men uten å ha hørt gjennom tør jeg ikke slå fast 100 prosent at det ikke kan ha gått fort i svingene under direktesending. Krantz har vi ikke nevnt i denne sammenhengen, skriver han til NRK.

Aas Olsen ved Institutt for journalistikk mener det ikke er særlig formildende at det snakkes i generelle vendinger om Lovens forhold til Stand Up Norge og Latter på lufta.

– Hvis man skal opplyse om at en anmelder er inhabil, må man gjøre det i forbindelse med at man publiserer anmeldelsene.

Foto: Stand Up Norge

Radio Norge: – Kan sikkert tydeliggjøres ytterligere

Redaksjonssjef Velle sier de skal være ekstra påpasselig med å opplyse om dobbeltrollen fremover:

– Metoden kan sikkert tydeliggjøres ytterligere på luften, og det skal vi ta en diskusjon på. Vi vil i fremtiden fortsatt sørge for at lytterne er klar over at Loven har en relasjon til Latter og Stand Up Norge.

– Vi vet at lytterne gjerne vil ha et terningkast å forholde seg til. Vi vet også at disse har en tendens til å havne på plakater. Derfor har vi som regel at det skal være flere som har gjort en vurdering og er enige om terningkastet før vi triller terning. Hva som havner på de ulike plakatene, er ikke noe vi har kontroll på, sier Velle til NRK.

Vemund Vik er daglig leder i Stand Up Norge. Foto: Stand Up Norge

Latter: – Vi tar det til etterretning

NRK har vært i kontakt med Elina Krantz som viser til daglig leder i Stand Up Norge Vemund Vik. Han sier at bruken av Morgenklubbens terningkast i deres markedsføring er en ny problemstilling for dem.

– I en medieverden hvor dessverre færre og færre anmelder kulturopplevelser har vi valgt å bruke den omtalen vi tross alt får. Både radiolyttere og showbransjen generelt vet at Loven og Schau er velkjente profiler i humor-Norge, og selv om vi har et profesjonelt samarbeid med en av dem, står duoen og redaksjonen i «Morgenklubben» selvsagt fritt til å mene det de vil om forestillingene de ser på Latter. Vi tar for gitt at Radio Norge har gjort gode redaksjonelle vurderinger forut for de anmeldelsene de kommer med.

–Vil dere vurdere endringer i terningkast-bruken fra Morgenklubben fremover?

– Vi tar hele tiden fortløpende vurderinger i arbeidet rundt forestillingene våre og hvordan de promoteres og er alltid åpne for gode og relevante innspill. Dette er en fersk problemstilling for oss, så jeg får si som politikerne at vi tar det til etterretning.

Vik viser til den nylige diskusjonen rundt anmeldelsene av forestillingen til Nicolay Ramm, der Aftenposten og NRK ga terningkast to. Latter fikk også da kritikk for å bruke terningkast seks og terningkast fem-anmeldelser fra to lokalradioer.

– Komikere lager ikke show for å få gode terningkast, målet er å få frem sin egen humor, på best mulig vis, og håpe at de treffer et publikum. Det er ikke anmeldelser som i størst grad selger billetter, det er et begeistret publikum som anbefaler showet til kjente, avslutter Vik.