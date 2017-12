Klassikerne holder stand i jula, det viser TV-tallene for juledagene i 2017.

– Vi ser på det samme hvert år, det er det som funker, sier Maren Eline Fossan i NRK Analyse.

Tallene opp sammenlignet med 2016

I løpet av året har TV-tittinga på lineær TV gått ned mellom 16 og 26 prosent blant seerne mellom 12 og 49 år.

TV-tittinga går faktisk ned blant alle, bortsett fra de over 65. Noen unntak finner vi i juletida.

Sammenlignet med fjoråret så flere både «Reisen til julestjernen» og «Tre nøtter til Askepott» på julaften i år.

Sistnevnte ble sett av 727 000, bare slått av rekordåret 2015, da 744 000 seere satte seg ned foran TV-skjermen. Det viser tall tilbake til 2000.

SE: Dette så vi på i 2016

TVNorge inn på lista

Haddy N`jie, Jørn Hoel og Ingrid Gjessing Linhave i «Kvelden før kvelden». Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

Det er NRK 1 som topper statistikken over de 30 mest sette programmene i jula, men i år er også TVNorge inne på 17. og 23. plass med «Jul i Blodfjell», der 372 000 nordmenn så siste episode julaften.

«Kvelden før kvelden» topper lista med 1 317 000 seere, ned 100 000 fra fjoråret.

– Den totale seertiden har gått ned fra 2016 til 2017, så at «Kvelden før kvelden» går ned 100 000 er ikke så mye. Sendingen var også lengre i år, så da blir snittet noe lavere, sier Fossan.

«Beat for beat» julespesial er inne på en andreplass, foran filmen om Askepott fra 1973.

På lista finner vi ellers «Julenøtter», «Julemorgen» og konsert med Sølvguttene julaften.

SE OGSÅ: Høydepunkter på NRKs TV-kanaler i julen 2017

– Tradisjonene står sterkt

Fossan forventer at TV-tallene i jula vil holde seg høye, også i årene framover.

– Noen program står fortsatt sterkt, selv om TV-tittinga ellers går ned. Det handler om at vi holder på tradisjonene, og programmene som sendes i jula er ikke like utsatt for å bli byttet ut med strømming fra andre leverandører, sier Fossan.