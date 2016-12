Dette så nordmenn på TV i jula

Da hovmesteren James sjenket seg selv dritings, når formålet hans egentlig var å servere Miss Sophie, satt nærmere 1,8 millioner nordmenn og så på.

«Grevinnen og Hovmesteren» er en viktig tradisjon i den norske julefeiringen. Slik er det også med resten av programmene på tradisjonell TV i jula. Til tross for at tilbudet aldri har vært bedre på strømmetjenestene.

Det mest sette programmet var «Kvelden før kvelden». Rundt 1,4 millioner nordmenn så oppladningen til julaften. Videre på topplista følger programmer som «Julekonsert med Odd Nordstoga» og «Julenøtter».

Tradisjoner

ANALYSE: Medieanalytiker Håkon Lund Sørensen forteller at nordmenn er vanemennesker i jula. Foto: Privat

Årets TV-tall er ganske like som i fjor, forteller Håkon Lund Sørensen i NRK Analyse.

– Dette er nesten de samme tallene vi har sett de siste fem årene. Med unntak av 2014 som var et rekordår, hvertfall for «Grevinnen og Hovmesteren». Da så over 2 millioner mennesker den populære sketsjen, sier han.

Før 2011 var riktignok tallene en del høyere.

– Men TV-mediet som juletradisjon holder seg hvertfall mye bedre enn TV-mediet ellers i dag, sier Sørensen.

I oversikten over de 20 mest sette tv-programmene mellom 23. og 26. desember er samtlige NRK-sendte programmer.

Her er listen:

(Tall: NRK Analyse)