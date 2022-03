To dansere fra et teater i Russland er på plass i Oslo. Krigen i Ukraina har gjort at de ikke lenger ønsker å være i Russland.

Derfor har Den norske opera og ballett åpnet dørene for danserne, slik at de kan øve ved operahuset i Oslo.

– En type avhoppere

Ballettsjef Ingrid Lorentzen forteller at mange ukrainske og russiske dansere søker seg til Norge, for å komme seg fra krig, eller på grunn av politiske årsaker.

– Du kan si at dette er en type avhoppere, slik vi også så under Sovjet-tiden. De ønsker seg et sted å være og trene. Men det er også mange som ønsker å etablere seg på nytt, sier Lorentzen.

I Russland risikerer folk 15 år i fengsel dersom de uttaler seg kritisk om russiske myndigheter eller krigen i Ukraina.

For noen uker siden lyste operaen i gult og blått til støtte for Ukraina. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Boikotter regimet

Operaen har sammen med resten av Kultur-Norge boikottet statlige støttede kunstnere. Lorentzen understreker at det viktig å være krystallklar mot Putin og de statsstøttede dansekompaniene.

– Men når det gjelder enkeltpersoner så er retningslinjene like klare: Vi skal ta vare på folk, vi skal ta vare på kunstnere og på medmennesker. De forlater alt de har og kommer hit med tomme hender.

Ved operaen har de fått hjelp til å skaffe klær og utstyr.

– Vi ønsker å åpne dørene for ukrainere, men også for de som av politiske årsaker må forlate hjemlandet sitt, sier Lorentzen.

Neste uke er det premiere av den russiske ballettforestillingen La Bayadère i Operaen.

– Kan de russiske danserne komme til å jobbe i operaen?

– Av de som kommer til oss i tiden framover, regnes noen for å være blant verdens beste. Det hadde vært fantastisk om de kunne danset i La Bayadère. Vi jobber med å se om vi får til det, sier Lorentzen.