Nytt NRK-drama om kronprinsesse Märtha og president Roosevelt

Det er seks år sidan Alexander Eik fekk ideen til tv-serien «Alt for Norge», som skal handle om kronprinsesse Märtha sin innsats under 2. verdskrig.

– 2. verdskrig har til nå vore menns historie, om sabotasje og heltedådar, det er på høg tid å fortelje den perioden med eit kvinneleg perspektiv, seier Alexander Eik.

«Alt for Norge» skal ta for seg den dramatiske flukta til kronprinsesse Märtha, då krigen braut ut, frå Norge, via Sverige og Finland til USA, der ho blir buande i fem år.

IDE TIL SERIE: Det var Alexander Eik som fekk ideen til serien for seks år sidan. Foto: Cinenord

Hennar flukt bringa henne til Washington D.C., der ho budde saman med borna. Her fekk ho eit nært forhold både til Eleanor og ektemannen president Franklin D. Roosevelt, og ho fekk ei politisk oppvakning.

– Ho gjekk frå å vere eit ikon i den gamle verda, til å bli ein uformell, men sentral maktfigur i kulissane i Washington D.C. Den norske regjeringa brukte henne som agent til å fremme norske interesser overfor presidenten og andre maktpersonar i Washington D.C, fortel Eik.

Kongelege seriar er i vinden for tida. Den britiske Netflix-serien «The Crown» er kjempepopulær og har vunne mange prisar.

Ideen om å lage tv-serie om prinsesse Märtha kom lenge før «The Crown» blei kjent, og det er tilfeldig at dei kjem samstundes.

– Historia om kronprinsesse Märtha er underfortalt

Saman med manusforfattar Linda May Kallestein har Alexander Eik brukt seks år på å gjere grundig research på kronprinsessa under krigen.

– Informasjon om kong Haakon, kronprins Olav og regjeringa under krigen er ganske tilgjengeleg, medan Märtha si historie er underfortalt, fortel Eik.

SERIESKAPARAR: Produsent Silje Hopland Eik, serieskapar Alexander Eik og manusforfattar Linda May Kallestein. Foto: Cinenord

Dei har blant anna søkt gjennom det privateigde arkivet ved Det norske kongehus, Slottsarkivet i Stockholm og Franklin D. Roosevelts presidentarkiv utanfor New York for å finne informasjon. I tillegg har han intervjua etterkommarar av ekteparet Roosevelt.

– Vi har snakka med barnebarna til Eleanor og Franklin D. Roosevelt, som hugsar kronprinsesse Märtha godt.

Vil ikkje røpe affære

Det har vore mange spekulasjonar om kronprinsesse Märtha og president Roosevelt hadde ein affære medan kronprinsessa budde i USA under krigen.

– Hadde dei to ein affære?

– Vi har sjølvsagt brukt seks år på å finne svaret på det spørsmålet. Vi veit at staben i det kvite hus kalla kronprinsessa «the president's girlfriend» og at ho var den personen presidenten brukte mest tid på under heile andre verdskrig. Men svaret på spørsmålet du stilte må du vente til du ser serien, seier Eik.

Innspeling av serien startar til hausten, og skal etter planen ha premiere på NRK i 2020.

Dramasjef i NRK Ivar Køhn har store forventningar til serien.

– Dette er ei spanande historie, og vi håper og trur det vil bli ein bra serie på NRK, seier Køhn.