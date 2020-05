Siden 1994 er det brukt millioner på lage rasteplasser som viser fram den norske naturen. Noen av dem er som turistattraksjoner i seg selv.

– Det er landskapet som har bestemt hvor de 130 stoppestedene langs de nasjonale turistveiene befinner seg. De har «valgt seg selv» gjennom turistenes behov for å stoppe og se, mener landskapsarkitekt Werner Harstad.

Han er strekningsansvarlig for flere fjelloverganger lang Nasjonale turistveger, og peker på Mefjellet på Sognefjellet som et eksempel. Det var i utgangspunktet et veikryss der det var plass til å parkere. Menneskers tråkk utvidet stoppunktet, og etter hvert ble det en rasteplass som mange oppsøkte.

Her kan du se 13 av de nyeste og mest spektakulære utsiktspunktene:

Mefjell på Sognefjellet

Foto: Roger Ellingsen / Statens vegvesen

Attraksjon: Rasteplass med utsikt over Fanaråken

Rasteplass med utsikt over Fanaråken Kunstner: Knut Wold

Midt oppe på fjellet ved Storevasskrysset finner du rasteplassen med utsikt over fjellene rundt. Steinskulpturen av Knut Wold er et mye fotografert motiv i den vakre fjellheimen.

Høllesli i Ryfylke

Foto: Fredrik Fløgstad

Attraksjon: Utsikt mot Lysefjorden

Utsikt mot Lysefjorden Nettopp ferdig: Rasteplass og parkering

Rasteplass og parkering Arkitekt: Lie Øyen Arkitekter

Ved Høllesli er det utsikt innover den mektige Lysefjorden. Her har mange stoppet i 80-sonen og skapt farlige situasjoner. Nå er det plass i den nye parkeringslomma, og på svaberget utenfor hvor man kan stoppe og ta bilder.

I Ryfylke åpner også en ny rasteplass på det nedlagte ferjeleiet Ropeid i september.

Domen i Varanger

Foto: Biotope

Attraksjon: Utsikt mot fjæra og horisonten

Utsikt mot fjæra og horisonten Åpner i juli: Fuglekikkerskjul og parkering

Fuglekikkerskjul og parkering Arkitekt: Biotope

Lokalt klima, økologi og biologi ligger til grunn for formgivingen av dette lille fugleskjulet i glass og hvitmalt tre på kanten av fjellet. Uansett vindretning kan du sitte i le og få en sterk naturopplevelse med utsyn mot fjæresteinene, havet og Vardø by.

Fjellovergangen er kjent for å være det stedet man møtte Djevelen, med nedgang til Helevete inne på fjellet. Under hekseprosessene i Finnmark på 1600-tallet ble 63 kvinner og to menn anklaget, og henrettet, for blant annet dans på Domen og utukt med Satan.

Farstadsanden langs Atlanterhavsvegen

Foto: Grete Kongshaug / Statens vegvesen

Attraksjon: Sti til friluftsområde med strand

Sti til friluftsområde med strand Hva: Parkering og toalett

Parkering og toalett Arkitekt: Rever & Drage

Farstadbukta er vernet som naturreservat fordi det er et så rikt plante- og dyreliv der. Her finner man også et helt spesielt landskap av sanddyner.

Langs Atlanterhavsveien er det flere spektakulære stopp, for eksempel Askevågen, opp en jerntrapp og ut på et lite utkikkspunkt med glassvegger ut mot havet.

Flye 1389 over Valdresflye

Foto: Statens vegvesen

Attraksjon: Høyfjellet

Høyfjellet Åpner i juli: Kafé, rasteplass og parkering

Kafé, rasteplass og parkering Arkitekt: Knut Hjeltnes Sivilarkitekter

Den nye Turistforeningshytta ligger på taket av Valdresflya med utsikt rett inn i Jotunheimen. Dette stoppestedet er den femte utsiktsplassen over Flya.

I kaféen er det langbord med plass til over 20 personer, til sammen er det plass til 40 mennesker innendørs. Stedet blir også et aktivitetssenter for dem som vil ut i fjellheimen.

Refnesstranda på Jæren

Foto: Lie Øyen Arkitekter

Attraksjon: Friluftsområde

Friluftsområde Åpner i august/september: Toalett og parkering

Toalett og parkering Arkitekt: Lie Øyen Arkitekter

Fra den nye parkeringsplassen er det kort vei til den lille stranden. Finkornet og badevennlig, beliggende litt nord for Obrestad fyr og Hå gamle prestegård.

Rasteplassen ved Refsnesstranden blir den sjette på Jæren som er på kartet til Nasjonale turistveger. Som så mange andre «offisielle» stoppestedene, er det fint å parkere noen timer og gå ut i vill og vakker natur.

Vøringsfossen på Hardangervidda

Foto: Kjetil Rolseth / Rolseth Foto

Attraksjon: Trappebru, utsiktspunkt og sti

Trappebru, utsiktspunkt og sti Arkitekt: Carl-Viggo Hølmebakk

Carl-Viggo Hølmebakk Beregnet åpning for etappe to: 1. september

Da utsiktspunktet ble ferdig for et par år siden vakte det oppsikt. I år blir området for turister utvidet, med flere steder å kjenne kribling i magen og dirring i knær. Den nye trappebroen har potensial som nytt Instagram-motiv som kan lokke enda flere besøkende.

Moskenes i Lofoten

Foto: Steinar Skaar / Statens vegvesen

Attraksjon: Spektakulær natur ved Akkarvikodden

Spektakulær natur ved Akkarvikodden Åpner i juli: Rast ved ferjelei med toalett og venterom

Rast ved ferjelei med toalett og venterom Arkitekt: Manthey Kula as

Dette er en av de 12 attraksjonene på bilturen gjennom i Lofoten. På turen over Moskenesøya ligger denne odden med storslått utsikt over havet i sørøst. Bygningen på rasteplassen er inspirert av de stupbratte fjellene i Vestfjords-naturen.

Bukkekjerka på Andøya

Foto: Hugo Fagermo

Attraksjon: Rast, toalett og sti

Rast, toalett og sti Arkitekt: Morfeus Arkitekter

Navnet Bukkekjerka stammer fra det samiske ordet «bohki» som betyr kløft og «giergie» som betyr stein. Flere opptråkkete stier fra rasteplassen leder til toppen av fjellformasjonen med samme navn, som et fredet samiske kulturminne.

I førkristen tro var plassen et hellig sted, der samer ofret til gudene i offerhula på sjøsiden. De siste 50–60 årene har det blitt holdt en årlig friluftsgudstjeneste her, lengst syd hvor det er et rasteområde på vigslet grunn.

Sohlbergplassen i Rondane

Foto: Helge Stikbakke / Statens vegvesen

Attraksjon: Utsiktsplass mot fjellheimen

Utsiktsplass mot fjellheimen Arkitekt: Carl-Viggo Hølmebakk

Plattformen gir utsyn mot Atnsjøen og de runde fjellene i Rondane. Punktet har samme vinkel som Harald Sohlbergs maleri «Vinternatt i fjellene» som ble malt i 1914.

Sohlbergplassen er et av fem stoppesteder langs de nasjonale turistveiene over fjellmassivet.

Ureddplassen på Helgelandskysten

Foto: Per Ritzler

Attraksjon: Utsiktsterrasse, parkering og toalett

Utsiktsterrasse, parkering og toalett Arkitekt: Haugen/Zohar Arkitekter AS

Haugen/Zohar Arkitekter AS Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken

Ureddplassen er en av de utsiktspunktene som har fått mest oppmerksomhet internasjonalt. «The worlds most beautiful public loo», skrev den britiske avisen The Telegraph om toalettbygningen.

Utsikten utover fjorden, mot Storhavet og Lofotveggen, er eksotisk selv for de mest bereiste.

Stedet har fått navnet etter ubåten Uredd, som gikk på en mine under 2. verdenskrig ute i Fugløyfjorden. Et monument er reist til minne om de omkomne, som var på vei med agenter fra Kompani Linge for å utføre en sabotasjeaksjon mot kraftverket i Sulitjelma.

Borestranda på Jæren

Foto: Erik Sæter Jørgensen

Attraksjon: Parkering og toaletter ved stor strand

Parkering og toaletter ved stor strand Arkitekt: Lie Øyen Arkitekter

Borestranda er den lengste hvite sandstranden på Jæren med sine tre kilometer. Utsikten er rett ut i havet til horisonten. Lyset her inspirerte Jærmalerne, de første norske friluftsmalerne, med lokale Kitty Kielland i front.

Stranden er populær blant surfere og har vært arena for NM i bølgesurfing flere ganger. Badegjester må passe seg for store bølger og sterke strømmer.

Almannajuvet i Ryfylke

Foto: Fredrik Fløgstad / Statens vegvesen

Attraksjon: Galleri, gruvekafé, toalett, parkering, stier og trapper

Galleri, gruvekafé, toalett, parkering, stier og trapper Arkitekt: Zumthor & Partner

De nedlagte sinkgruvene i Sauda var i drift fra 1881 til 1899. I dag er gruveområdet museum. De enkle bygningene i juvet er laget i industriell byggetradisjon som huser fortellingen om gruvene.

Kaféen og galleriet i Allmannajuvet er vanligvis åpent fra juni til september med turer langs de gamle arbeidsveiene og inn i selve gruven.

Kjapt om Nasjonal Turistveg Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK Ekspandér faktaboks Nasjonal turistveg er 18 utvalgte strekninger i Norge som har fått offisiell status, som Stegastein på bildet..

Veiene forsterkes med arkitektur og kunst på tilrettelagte utsiktspunkt og rasteplasser.

Veien skal skal være et godt alternativ til hovedveiene og gå gjennom kontrastfylte landskap med unik natur, langs kyst og fjorder, fjell eller fosser.

Over 50 arkitekter, landskapsarkitekter og kunstnere er involvert.

Totalt budsjett for satsingen er rundt 3,9 milliarder kroner.

Målsettingen er å tilby veifarende bilturister 18 Nasjonale turistveier med en samlet lengde på ca. 2100 km innen 2023.

Satsingen på Nasjonale turistveier ble vedtatt av Stortinget i 2001 og Statens vegvesen har ansvaret. Her er kartet med alle opplevelsene på de nasjonale turveiene. (Kilder: Wikipedia, Statens veivesen, nasjonale turistveger.no)

