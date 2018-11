12 utsikter: Det viktigste når du er inne, er hva som er ute

– Det tar 50 år for et tre å vokse seg stort og fint. Da skal man tenke seg litt om før man tar fram motorsagen og feller det på fem minutter, sier arkitekt Knut Hjeltnes.

Hjeltnes er en av arkitektene som viser fram det han har laget i TV-serien «Arkitektens hjem». Han har respekt for trær. Det har mange norske arkitekter, for trær og skog er et kjært landskap for mange nordmenn.

Her er 12 favoritt-utsikter for arkitekter og de som bor i byggene deres:

1. Oppi lia

Hus som ligger ved Lillehammer.

På en tomt med utsyn mot Mjøsa ble idéen å lage en moderne bondegård. «Villa Gudbrand» er bygget som en stor låve med en innvendig konstruksjon som er synlig – og utsikten dekker en hel vegg.

– Jeg føler at det gjør noe godt med meg når jeg får landskapet inn og ser lyset forandre seg fra dag til dag, sier komponist Magnus Beite som bor her.

2. En trekrone

Hus i Oslo sentrum.

Yndlingsstedet til arkitekt Reiulf Ramstad i eget hus, er en åpen hems på et gjesterom, med en stor gardintrapp som vei opp. Der står en hvit stol og et lyst trebord under et takvindu. Der kan man sitte helt oppi treet.

Her fikk arkitekten lyst å buke høyden i rommet for å se ut på trekronene.

– Jeg tenker på rommene i huset som soner og overganger. Som mikrolandskap, rommene kan ha mange typer funksjoner, sier Ramstad.

3. Skråningen

Huset ligger i en gammel hageby i Bergen.

Huset Todd Saunders tegnet til seg og familien er basert på idéen om det motsatte av et hektisk hverdagsliv. Her er løvtrær, berg og mose tett innpå huset og det setter preg på hele boligen, til og med i de små rommene.

I dette huset er det flere små rom, som åpnes ut mot naturen.

– Det er lite kunst i huset, men jeg mener at dette vinduet egentlig er et bilde. Dette lille stykket norsk natur kunne hengt på et galleri i New York.

4. Nordsjøen

Hytte som ligger på Tungenes utenfor Stavanger.

Arkitekt Siv Helene Stangeland i Helen & Hard har valgt å bo i en liten 50-tallshytte, som står som den ble bygget på en forblåst odde i havgapet ut mot Nordsjøen. Her faller hun til ro i seg sjøl i den store naturen utenfor stuevinduene.

Hun mener at god arkitektur er bærekraftig, både for miljøet og for det sanselige og poetiske.

– Her klarer jeg å legge ting bak meg og kobler meg på et annet perspektiv. Det handler mye om å ikke bli for trangsynt. Naturen er nok det mest meningsfulle man kan koble seg på, sier arkitekten.

5. Hagen

Hus på Smestad.

Karin Andresens fikk bygget sin egen seniorbolig i japanskinspirert stil. Her er det utsikt fra mange små og store vinduer, som viser forskjellige glimt av tomta.

Det er også utsikt fra sengen og badekaret, hvor man kan ligge og se ut.

– Jeg kan se hele hagen. Jeg gleder meg veldig over å ha hele hagen så nær. Det er fint når det er grønt på bakken og fint når det er snø på bakken, sier eieren.

6. Furuskogen

Enebolig i Oppegård.

Dette huset er inspirert av den legendariske kollegaen Peter Zumthors hytter i Sveits. Her er naturen og elementene en del av dagliglivet.

Familien som bor her synes det er kjempedeilig å føle at de er i toppen av et tre.

– Furutrærne og trekronene er rett utenfor huset og vi hører fuglene synge. Vi føler at vi er litt ute, selv om vi er inne. Det er viktig at vi åpner mot naturen, sier Sissel Steen-Olsen.

7. Parken

Leilighet i Oslo sentrum.

Arkitekt Einar Jarmund bor i det han kaller en hverdagsfunkisblokk i tegl fra 30-tallet. Det viktigste med leiligheten er den store balkongen og alle vinduene med utsynet til parken utenfor.

Her bor han Her er man innimellom trekronene. Innendørs er det lyst og enkelt. I spisestuen spiller et kjempestort maleri på den grønne utsikten.

– Det er ganske morsomt hvordan det som er utenfor vinduet kan forandre inntrykket av kunsten fullstendig fra sommer til vinter, sier arkitekten.

8. Lyngsalpene

Hytte som ligger ved Ullsfjorden.

Dette er det første hytta arkitekt Snorre Stinessen tegna. Han fikk være med og bestemme nøyaktig hvor hytta skulle ligge og den fikk sin plass på en naturlig hylle i terrenget.

Hytta er utformet som et skjell, åpent framover og lukka bak. Utsikten er som et panorama. Arkitekten mener at nærheten til naturen kan være påtrengende også, med så mye vær og vind.

– Vi har forsøkt å skape følelsen av å være litt beskytta inne. Her er det virkelig vill natur, sier han.

9. Byen

Leilighet på Grünerløkka.

Disse leilighetene er såkalt infill-arkitektur, som det kalles når en ny bygning plasseres mellom eksisterende bygg. Hele veggen ut mot sør er glass. Det er helt åpent og gjennomsiktig, uten innsyn.

De som bor her falt for utsikten og synes det som å bo i en oase i byen.

– Å sitte i stua og se ut både når det er lyst og mørkt, når det regner og snør, det er som å være ute selv om man er inne, sier Gard Sandaker-Nielsen.

10. Oslofjorden

Tomannsbolig på Nordstrand.

«Twins House» er navnet dette huset fikk fordi det er to tvillinger som bor her. Her holder de hverdagskontakten. Den skrånende tomta er utnytta slik at utsikten vender ut mot fjord og øyer.

Paret som bor her sitter mye i godstolene ved de store vinduene, men overraskende ofte sitter de vendt bort fra de store vinduene.

– Vi sitter ikke og stirrer utover mot sjøen, her blir nok å ha utsikten i sidesynet, sier den ene tvillingen Erlend Fanebust.

11. Løvskogen

Hus på Ullern.

Arkitekt Carl-Viggo Hølmebakk har bygget flere små bibliotek i hjem og på hytter rundt i landet.

Faren var forlegger og hadde bøkene rundt seg, det har inspirert arkitekten.

Vinduet i det lille biblioteket her tar løvtrærne med inn, skogen alltid til stede sammen med bøkene.

– Biblioteket ble en hyggelig ting som gjorde det lille huset rikere i forhold til landskapsrommene utenfor, sier Hølmebakk.

12. Fjorden

Hytte som ligger i Malangen.

Eierne drømte om en hytte hvor de kunne se ut og virkelig kjenne fjellet.

Arkitekten løste ønsket om den opplevelsen med å bygge et overheng. Det stikker langt ut, samtidig som ytterveggene skrår utover. Vinduene går fra gulv til tak. Når man sitter inne blir uterommet stort og nært.

– De store glassflatene trekker oss ut og naturen inn, sier eieren Tom Espen Stormo.

