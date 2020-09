Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg var definitivt en av dem som så mer på direktesendt TV. Det handlet mye om at familien og foreldrene mine satt på hjemmekontor og hadde TV-en på. De fulgte også med konstant da jeg var hjemme, sier 19-åringen Åsa Wik.

Undersøkelsen utført av Kantar for NRK viser at hele 25 prosent flere unge voksne i Norge så på direktesendt TV da Norge stengte ned (Tallene inkluderer TV på nett, som VGTV og Dagbladet TV).

TV-sendinger ble en viktig del av hverdagen for mange, hele 40 prosent av ungdommene så på TV under krisen.

Nett-TV ble viktig

Hele 1 av 2 har av unge voksne har brukt offisielle nettsider som folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og regjeringen sine hjemmesider. Matteus Matuszak var en av de. Foto: Camilla Wernersen / NRK

– Jeg har ikke TV hjemme, men satt og så på NRKs nettsider, VG og Dagbladet. Fikk med meg de nyhetsartiklene som hadde kommet ut fortløpende, sier 22-åringen Matuszak.

Matteus Matuszak forteller at han i starten satt inne på nettsidene og oppdaterte hvert tiende minutt for å få med seg alt som skjedde. For hans del gikk det mest i nettsider.

Mange unge voksne NRK møter på Blindern i Oslo, sier de fulgte godt med på de direktesendte pressekonferansene for å holde seg oppdatert. Mange så også på TV-nyhetene hjemme i stuen sammen med foreldrene sine som Åsa Wik.

Tall fra april 2020, viser at pressekonferansene fikk skyhøye tall på blant annet VGTV. NRK skrev i mars om VG som hadde over en halv million unge i aldersgruppen 15–24 år innom forsiden dagen koronakrisen kom til landet og Erna Solberg «stengte» Norge, torsdag 12. mars 2020.

Unge voksne bruker også offisielle nettsider

Videre forteller de unge voksne at nettsider også ble viktig, noe undersøkelsen også viser. 65 prosent oppga at de brukte mer tid på internett enn før.

– Jeg var alltid inne på Folkehelseinstituttet sine sider, VG, og NRK. Så på alle pressekonferanser, og tok inn all informasjon, sier Simen Berge.

Hele en av to unge voksne har brukt offisielle nettsider som folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og regjeringen sine hjemmesider. Men innrømmer at de ikke ser like mye på nyhetene nå som de gjorde da landet var stengt.

25 prosent flere unge voksne mellom 18 og 25 så på direktesendt TV da Norge stengte ned. Fra venstre: Student Matteus Matuszak, Are Kvanum, Lily Morken og Åsa Wik. Foto: Camilla Wernersen / NRK

Har man ikke TV, ser man ikke på TV

Det å følge med på nyhetene har gradvis stoppet opp.

– Det begynte med at jeg så på nyhetene en gang om dagen, så hver andre dag, så har det duppa litt av, sier Matuszak.

– Jeg kommer til å fortsette å se de pressekonferansene på NRKs nettsider for det jeg synes er av interesse, sier 22-åringen Are Kvanum.

Flere av dem påpeker at de ikke har en tradisjonell TV, og da blir det ikke mye TV-titting.

SÅ TV: Åsa Wik så mye TV sammen med familien da landet var koronastengt. Foto: Camilla Wernersen / NRK

Det er spesielt den tradisjonelle TV-tittingen som raskt har dabbet av hos mange. Det er fordi de feste unge voksne ikke har TV hjemme.

– Jeg tror kanskje ikke jeg kommer til å se på det mer nå. Jeg har flyttet ut siden da, og har ikke tilgang til TV lenger. Jeg merker at jeg ikke lenger følger med på samme måte som da jeg bodde hjemme, sier Åsa Wik.

Andre funn som har kommet frem i undersøkelsen er at sosiale medier har betydd mer for hele en av tre unge under koronapandemien. Og 42 prosent oppgav at de var mer aktive på sosiale medier på grunn av restriksjonene som følge av pandemien.

Så mange oppgir at dette var de mediene de primært brukte da landet var koronastengt Sosiale medium Prosent Snapchat 46 % Instagram 22 % TikTok 13 % Messanger 12 % Facebook 9 % Twitter 4 % WatsApp 1 %

Over halvparten oppgav også at de så mer på serier, eller film på strømmetjenester som Netflix og HBO.