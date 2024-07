– Heihei!

Siri Vesterheim Risbakken tar imot en kunde på sommerkafeen hun og venninnen Mari Foss-Flobak har åpnet i Engerdal i Innlandet.

Ideen til å starte kafeen, fikk de da de begge to ikke fant seg sommerjobb.

– Først og fremst så slet vi med å finne sommerjobb, for Engerdal er et ganske lite sted, sier Risbakken.

De hadde også sett en plakat om at noen hadde gjort det samme for ti år siden.

Jentene skriver ned hva kundene skal ha og på slutten av dagen summerer de tallene. – Også har vi Post -It -lapper sammen med nummerlapper, som vi gir ut når de skal ha noe varmt mat på kjøkkenet, sier Siri Vesterheim Risbakken. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Jentene lagde egen meny, med litt hjelp fra mødrene sine.

– Og så tenkte vi kunne starte opp, da, sier hun.

I februar opplyste den eneste kafeen i sentrum, Femundmat, at de la ned driften etter fire år.

Nå driver jentene den eneste kafeen i bygda.

Slik er menyen til sommerkafeen som har åpnet. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Antallet unge med sommerjobb har økt de siste årene.

– Fin mulighet

Jentene har en kontrakt med samfunnshuset. 10 prosent av det de tjener hver dag, må de betale i leie.

Pengene de tjener får de utbetalt på slutten av sommeren.

– Vi tenker det er en fin mulighet å kunne lære seg å skaffe litt penger. Det er en litt krevende, men morsom jobb, som i hvert fall jeg trives veldig godt i. Vi har kjøpt inn alt selv, og så selger vi det, sier Foss-Flobak.

Farmor Gerd Risbakken hjelper Siri Vesterheim Risbakken og venninnen Mari Foss-Flobak. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Lokalavisa Trysil-Engerdal skrev først om jentene.

Det har vært mange innom den siste uken. Farmor Gerd Risbakken (74), er veldig fornøyd med innsatsen til jentene.

– Jeg fant ut at de måtte ha litt hjelp. Jeg er jo pensjonist, så da tenkte jeg at da kan jeg hjelpe dem, sier hun.

Hun forteller at de to ungdommene ordner all maten selv, mens hun hjelper til med å rydde, vaske, steke litt vafler og trakte litt kaffe.

Mange folk tok turen innom onsdag formiddag. Mandag åpnet kafeen, som er åpen fra 10–17 til uke 31. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Haris trodde sommerjobben var sikret. Det var den ikke.

Fornøyde gjester

Mødrene til de to jentene er ofte på besøk.

– Jeg tror læringskurven var veldig bratt på mandagen, i hvert fall, første dagen. Så det er veldig positivt, sier Gunn Vestrheim Risbakken

Hun hjelper jentene med økonomien.

– Vi er jo veldig stolte da, som foreldre. At de da ønsker å jobbe. For det tror vi er veldig sunt. Få litt erfaring. Og det har de i hvert fall fått i høyeste grad nå, sier mor Risbakken.

Mødrene Linda Nathalie Foss og Gunn Vesterheim Risbakken tok turen til sommerkafeen, der døtrene har startet sin egen sommerjobb. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Også et par hytteeiere er fornøyde med tilbudet.

– Det var en periode det var åpent på kafeen lenger bort, og så ble den stengt. Da er det hyggelig at noen kan ta tak i det og få et kafétilbud her i Engerdal sentrum, sier Guttorm Kristiansen fra Eidskog.

Han synes det er et godt initiativ.

– All ære til de jentene, sier han.

Kari Hokksund Kristiansen og Guttorm Kristiansen fra Eidskog har hytte i Engerdal. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Folkedans og folkemusikk øker i popularitet på grunn av aksept.

Vil ha kafe i sentrum

Også ordfører Tor Erik Skramstad fra Høyre var på besøk. Han er fornøyd med at noen har tatt initiativ til å starte kafe i Engerdal sentrum.

Ordfører Tor Erik Skramstad (H) i Engerdal tok turen til kafeen. – Det syns jeg er veldig tøft gjort av så unge damer, sier han om tilbudet. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

– Det er veldig mye folk her, og det er en bra møteplass. For innbyggere, og ikke minst for dem som kjører forbi, og hytteeiere og litt forskjellig, sier han.

Han håper det kan fortsette. Kommunen har litt over 1300 innbyggere.

– Jeg skjønner at de skal på skole til høsten og slikt, men jeg håper noen ser muligheten til å starte kafe selv, slik at det blir en helårsvirksomhet. Det hadde vært utrolig bra.

Siri Vesterheim Risbakken sier de to vil vurdere det, siden det har så mye trafikk.

Jentene vil kanskje jobbe på kafeen mer. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

– Hvis vi får leie samfunnshuset, så kan det være veldig mulig at vi i hvert fall gjør det neste sommer, og kanskje litt ellers òg.