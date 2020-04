Nyhetsboom for ungdommer i koronakrisa

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I en skatepark på Marienlyst i Oslo holder ungdommer på med nye triks og stunt i vårsola. Men, det går ikke på bekostning av at de får med seg hva som skjer i nyhetsbildet.

SKATER: Rasmus Fjeldheim Dale både skater og leser nyheter. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

– Hvor mye jeg følger med er vanskelig å si, men det er flere timer om dagen jeg sitter og følger med. Jeg er jo nysgjerrig. Det er interessant å se hvordan det utvikler seg i Norge og resten av verden, sier Rasmus Fjeldheim Dale.

– Man vil jo gjøre de rette tingene for å stanse smitten. Og det er veldig spennende hvordan samfunnet blir påvirket av dette, og hvordan de forskjellige landene takler det, sier Maria Hilde.

VG med rekordtall

VG hadde over en halv million unge i aldersgruppen 15–24 år innom forsiden 12. mars, da koronakrisen kom til landet og Erna Solberg «stengte» Norge.

Det er ny rekord. Også ukene etter har den unge nyhetstrafikken hos VG vært langt høyere enn normalt, med 300.000 daglige lesere på nett.

UTVIKLINGSREDAKTØR: Øyvind Brenne i VG sier at 500.000 nordmenn mellom 15 og 24 år var på VGs forsida 12. mars. Det markerte en tydelig økning i ungdommers konsum av nyheter.

– Dette viser at unge folk har et behov for å oppdatere seg når store ting skjer. De er ikke som tradisjonelle nyhetslesere, så derfor er det viktig at de blir oppdatert og forstår det som meldes, sier utviklingsredaktør i VG, Øyvind Brenne.

Og han legger til:

– Unge er spesielt interesserte i selve hendelsesnyheten. De er en kresen målgruppe og har helt andre krav til historiefortelling enn generasjonene før.

Rekord etter rekord for norske nettsteder Ekspandér faktaboks De offisielle brukertallene til Kantar viste at den totale digitale dekningen økte med hele 16 % fra februar til mars.

Bruk av nettsteder via PC økte med hele 21 %, deretter følger mobil med 20 % og nettbrett med 17 %.

I løpet av mars kunne både VG, Dagbladet, NRK og en rekke andre medier melde om rekordhøye trafikktall.

Offisielle tall fra Forbruker & Media undersøkelsen til Kantar viser at daglig brukere i mars: VG 2,2 mill., NRK 1,7 mill. og Dagbladet 1.23 mill.

Til tross for at globale plattformer utfordrer mediemangfoldet og den offentlige samtalen, har koronakrisen vist at norske medier har befestet sin sterke stilling blant nordmenn.

– Tenåringer ser oftere på Dagrevyen

Tall fra NRK viser en økning på 33 prosent i bruken av alt NRK-innhold i aldersgruppen 10–19 år etter koronakrisen kom. Det er størst økning av alle aldersgrupper.

I aldersgruppen 20–29 år er økningen 27 prosent.

– Normalt så er det de eldre som ser mest på nyheter, men nå ser vi at den sterkeste veksten faktisk er blant de yngre. Tenåringer ser nå mye oftere på Dagsrevyen og nyheter på TV 2, forteller forskningssjef for medier i Kantar, Knut-Arne Futsæter.

Tror på trofast følgerskare

FORSKNINGSSJEF: Knut-Arne Futsæter syns det er spennende at det er de unge som står for den største økningen når det gjelder å konsumere nyheter, både på TV og nett. Foto: Kantar

Futsæter forteller videre at ungdommen har flokket seg rundt nyhetstjenestene til VG, NRK og Dagbladet, og at de har økt konsumet i forhold til de eldre gruppene.

Han tror nå de unge kan bli trofaste nyhetstittere, også etter koronakrisen.

– Det kan hende at de unge, som på en måte har forlatt TV-mediet i stor grad de siste årene, har sett verdien av det å se på Dagsrevyen og TV 2 Nyhetene, og få en redaksjonell og tillitsfull oppsummering av de viktigste nyhetene, forteller Futsæter.

Rekordhøy bruk av TV og videoinnhold Ekspandér faktaboks De offisielle TV-tallene fra Kantar viser at samlet sett ble videoinnhold komsumert og TV-apparater brukt i fire timer og tre kvarter daglig i andre halvdel av mars.

Ifølge Kantar har nå 7 av 10 nordmenn minst én betalt strømmetjeneste. Stadig flere skaffer seg også flere strømmetjenester.

NRK 1 og TV 2 fikk i uke 11 og 12 økt seertiden med 20 % i forhold til de foregående ukene.

TV 2 Nyhetskanalen doblet sin seertid fra uke 10 til uke 11 og 12.

Til sammenligning brukte nordmenn bare totalt ett minutt på de internasjonale nyhetskanalene CNN, BBC World og Euronews.

TV-mediet har fått økt kommersiell betydning i hele verden. Kommersielt sett er det mest interessante at den sterkeste veksten blant de under 40 år.

De offisielle TV-tallene til Kantar viser at den samlende seertiden for alvor begynte å stige dag for dag fra 10.mars. Søndag 15. mars brukte vi over tre timer (186 min) til å se på TV.

– Veldig positivt

Det sier ungdommen seg enig i.

– Det har kanskje har blitt en vane for de fleste å sjekke nyheter om morgenen og kvelden, fordi man har gjort det over en så lang tid, sier Maria Hilde.

Og på spørsmål om det er positivt at de unge konsumerer mer nyheter, svarer ungdommen:

– Jeg tenker det er veldig positivt, men jeg tenker også at det kan være litt negativt dersom man følger med altfor mye. Det skal nok mye til for de fleste, men man kan bli litt sånn overparanoid også når man skal sjekke hele tiden.