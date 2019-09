Ny TV-serie med fokus på unges spredning av nakenbilder

NRKs nye dramaserie «Nudes» handler om tre unge som alle forsøker å få tilbake kontrollen idet nakenbilder blir spredt blant venner og skolekamerater.

– Den er kjempereell. Det er virkelig noe som angår dem, og jeg tenker det er viktig å sette fokus på det og lære dem hva som er lov og ikke lov, sier helsesøster Tale Maria Krohn Engvik, som står bak Snapchat-kontoen «Helsesista».

Medietilsynets ferskeste rapport om barn og medier viser at 13 prosent av barn og unge mellom 13 og 18 år har sendt et nakenbilde i løpet av fjoråret, og at 37 prosent av jentene følte seg presset til å gjøre det.

Økning i antall straffesaker

Politioverbetjent Hanne Andreassen i Kripos sier de har sett en økning i antall straffesaker når det gjelder deling av bilder og videoer med seksuelt eller nakent innhold.

– Vi har ikke isolerte tall som kun gjelder ungdom, men i denne statistikkgruppen har det vært en veldig stor økning de siste årene.

Hanne Andreassen, politioverbetjent i Kripos, mener karakterens opplevelser er gjenkjennbart med det de ser i straffesaker. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Andreassen har jobbet med serieskaperne i researchfasen.

– Det er gjenkjennbart av det vi får høre gjennom straffesaker, og det er ikke tvil om at ungdommer opplever situasjoner som er nære det disse karakterene opplever, sier Andreassen.

Serieskaper og produsent for «Nudes», Erika Calmeyer, sier de har snakket mye med ungdommer, organisasjoner og politiet for å gjøre serien så virkelighetsnær som mulig.

Se traileren til «Nudes» under:

Tre ungdommer står midt i sin første livskrise når nakenbilder blir spredt. Spennende, nært og hjerteskjærende om å prøve å få tilbake kontrollen. Du trenger javascript for å se video. Tre ungdommer står midt i sin første livskrise når nakenbilder blir spredt. Spennende, nært og hjerteskjærende om å prøve å få tilbake kontrollen.

NRK-serien er allerede før den har hatt premiere i Norge blitt solgt til BBC. Calmeyer mener temaet i serien er veldig viktig og aktuell for mange unge i dag.

– Vi ønsket å lage en spenningsserie om spredning av nakenbilder hvor vi følger de som helt ut forvarsel plutselig står i en total katastrofe, sier hun.

– Vi ville fortelle hvordan det skjer, hvordan det oppleves og hvilke konsekvenser det kan få, forklarer hun.

– Det handler om intime, private kroppsdeler

«Helsesista» forteller at det ofte er knyttet vanskelige følelser til at et slikt bilde er på avveie.

– Du har vist deg frem fra en side som du kanskje ikke viser noen andre enn deg selv i speilet. Det handler om intime, private kroppsdeler, som du ikke vil at alle skal se. Og spesielt kanskje ikke alle på skolen eller i familien din. Det er veldig, veldig vanskelig. Så vanskelig at noen ikke ønsker å leve lenger, forklarer Krohn Engvik.

Tale Maria «Helsesista» Krohn Engvik mener at serien «Nudes» er kjempereell. Foto: Magnus Gamlem / NRK

Hun legger til at om man opplever at et bildet blir spredt, så er det ikke offerets feil.

Serieskaper Calmeyer har et tydelig ønske.

– Vi håper at denne serien kan være med på å skape empati og forståelse rundt denne problemstillingen, legger, hun til.

De tre første episodene av «Nudes» sendes på NRK3 torsdag 26. september, og kan ses på NRK TV fra søndag 22. september.