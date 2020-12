– Mange flere gutter er mye mer åpen om sin seksualitet. Vi jenter er mye mer lukket. Jeg tror det er mange som kan kjenne seg igjen i det jeg snakker om, sier den unge taleren.

Med det viktige budskapet deltok Karoline Rabben i «Ta ordet» som er en landsomfattende konkurranse blant unge i det å holde den beste talen.

61 videregående skoler fra hele landet deltok i årets Ta ordet", der årets tema var mot.

Blant de seks finalistene var 18-åringen fra Bodø, som valgte å tale om hvorfor å snakke om onanering er mer akseptabelt blant gutter enn blant jenter.

Andre tema i finalen var blant annet religiøs undertrykkelse, utenforskap og det å være stolt av hjemplassen selv om det har et dårlig rykte.

Kommentator Inger Marie Hobbelstad i Dagbladet har kritisert konkurransen for å belønne skoleelever som utleverer seg, men det er Rabben uenig i.

– Seksualitet er selvfølgelig en privat ting, men et viktig tema som mange har vanskelige tanker om. Jeg kommer ikke til å angre på at jeg har snakket om dette. Onani er så naturlig, at det går ikke an å angre på.

Tabu-ord

«Fingring», «runking» og «onanering» er ord som betyr mer eller mindre det samme.

I fjor fikk hele Norge oppleve alle disse ordene, med mer, under P3s nasjonale runkekveld, hvor nettopp temaet om skam rundt onani ble tatt opp.

Tuva Fellman synes det er synd at mange blir flau av å snakke om onani. Hun synes Karolines bidrag er eksepsjonelt viktig. Foto: Kim Erlandsen / NRK

Tuva Fellman er programleder for Juntafil og ledet runkekvelden. Hun mener at Karoline går foran og bruker sin stemme er kjempeviktig.

– Onani er veldig intimt og nært. Sånn sett er det ikke så rart at det er vanskelig å snakke om. Historisk sett har det blitt snakka lite om kvinners seksualitet. Det er noe som har prega oss i mange år, sier Fellman.

Hun mener jentene henger litt etter på åpenhet rundt onani, og at mye trolig skyldes god gammel flauhet.

Men det er ikke sånn at jenter og kvinner ikke onanerer.

– Jeg snakket med ei jente som sa hun pleide å onanere i eksamensperioden. Fordi da klarte hun og slappe av ordentlig og ble megafokusert til lesing, forteller hun.

Karoline Rabben har fått mange positive tilbakemeldinger fra folk som er enig med henne om at man bør snakke mer om onanering. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Inspirert etter drikkelek

Inspirasjonen til Rabben kom under en drikkelek på fest, da det ble sagt «drikk om du onanerer». Alle guttene drakk, mens hun var eneste jente som drakk, av 10.

– Hva ønsker du å oppnå?

– Jeg vil at temaet skal komme frem. Jeg vil ikke tvinge folk til å snakke om det hele tiden, men hvis man har behov, så skal det ikke være så skambelagt å snakke om, sier hun.

Hun sier at hun har selv fått reaksjoner fra andre jenter hvis hun har tatt det opp, men hun vil at det å snakke om onanering blir like vanlig som å snakke om sex.

– Det er jo helt normalt, og like normalt som sex, som de aller fleste har. Det er jo akkurat det samme, bare at du gjør det selv.

– Hva slags tilbakemeldinger har du fått?

– Det er ikke noen som direkte har sagt at jeg har hjulpet dem, men jeg har fått mange gode tilbakemeldinger og bekreftelser på at folk er enig med meg. Spesielt det at det er annerledes for gutter, enn for jenter.

Onsdag denne uka var det finale i «Ta ordet». Rabben fikk gode tilbakemeldinger, men talen som imponerte juryen mest handlet om utenforskap.

Isak Svarstad Ellefsen snakket i talen om det å føle seg utenfor og veien til å føle på et felleskap.

At 18-åringen ikke nådde helt opp, tar hun med knusende ro.

– Jeg er veldig glad for at jeg har fått sagt mitt og fått vist at det kanskje ikke er så flaut som man skal ha det til.

