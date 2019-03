NRK snur – fjerner ikke Jackson fra spillelistene

NRK besluttet i går at Michael Jacksons låter skulle tas ut av spillelistene på P1, P13 og P1+ i to uker fra og med 8. mars.

På TV var det heller ingen planer om å sende musikk av Jackson de nærmeste ukene.

Nå snur NRK, bekrefter kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, som mener beslutningen var feil.

– Jeg opplever at dette ikke er en veldig stor sak, men beslutningen som ble tatt i går er feil. Vi kommer til å gjøre om på det. Vi må skille mellom kunsten og kunstneren, selvsagt er det en normal prosess at vi er varsomme og ikke publiserer innhold og kulturuttrykk som ikke passer sammen. Men vi skal ikke gå til et generelt forbud mot å spille Michael Jackson de neste ukene, sier Eriksen, og legger til:

– Beslutningen er basert på gode intensjoner, men i ettertid ser vi at den blir feil, jeg har derfor gjort om på den.

– Hvis du mener beslutningen var feil, hvorfor ble den da tatt?

– Her i huset tas det hundrevis, hvis ikke tusenvis av løpende beslutninger hver dag. Det er en organisasjon på 3400 ansatte, og det er bra at det tas beslutninger. Av og til tar vi noen gale beslutninger. Og jeg hadde ikke vært inne i denne diskusjonen. Når jeg har sett på saken på nytt i dag, så mener vi at det blir en beslutning som blir vanskelig å forsvare prinsipielt, sier Eriksen.

Han utdyper snuoperasjonen:

– Beslutningen skaper et inntrykk av at vi tar stilling til Michael Jacksons skyld, noe vi ikke gjør. Dessuten gir det et inntrykk av at vi boikotter Jacksons musikk. Det gjør vi ikke, sier kringkastingssjefen.

Beslutningen om å fjerne musikken fra spillelistene ble kjent i går, og skapte sterke reaksjoner.

NRK fikk mest kjeft og litt ros i sosiale medier for å fjerne musikken til Michael Jackson. Du trenger javascript for å se video. NRK fikk mest kjeft og litt ros i sosiale medier for å fjerne musikken til Michael Jackson.

– Aldri ment som en boikott

Det var de grove anklagene i den første halvdelen av den todelte Michael Jackson-dokumentarfilmen «Leaving Neverland» som gjorde at NRK valgte å gå til det skrittet å fjerne musikken fra spillelistene.

Første halvdel av den HBO-produserte serien ble sendt i USA søndag.

Programmet, som har ført til sterke reaksjoner på sosiale medier, sendes på NRK søndag 10. mars.

– En av begrunnelsene for hvorfor denne avgjørelsen ble tatt, var at man tenkte at folk kunne reagere på Michael Jacksons musikk. Nå skal NRK sende dokumentaren på søndag. Hvis det kommer sterke reaksjoner, kan det være aktuelt å snu enda en gang?

– Nei, men vi utøver et normalt og redaksjonelt, journalistisk skjønn. Det er klart at når man sender en slik dokumentar, er man oppmerksom på hva slags innhold som kobles til det, eller publiseres samtidig. Denne saken har fått en mye større dimensjon enn den fortjener. For meg er ikke dette en veldig stor alvorlig feil, men vi retter opp likevel, sier Gjermund Eriksen.

Han understreker at dette aldri var ment som en prinsipiell beslutning eller som en boikott.

– Musikken ble tatt ut av sendinger i de kanalene som spiller Michael Jackson regelmessig. I ettertid ser vi imidlertid at publikum og presse har oppfattet det som en boikott, og derfor er det viktig og riktig av oss å gjøre om på denne beslutningen, sier Eriksen.

Dette var NRKs begrunnelse for Jackson-stopp Ekspandér faktaboks Knut Henrik Ytre-Arne, musikksjef i NRK, begrunnet den opprinnelige spillestoppen slik: Michael Jackson har hatt en enorm populærkulturell betydning, og er en viktig artist for et stort publikum. Det er vanskelig å si nå om NRK kommer til å slutte å spille musikken hans helt, men vi må se på hvordan publikum fremover reagerer på innholdet i dokumentaren. Om påstandene som kommer frem gjør at publikum vender artisten Michael Jackson ryggen. For programlederne våre er det viktig at musikken må kunne stå for seg selv. Vi kan ikke kreve av programlederne at vi formaterer musikk som de er nødt til å forklare og kontekstualisere hver gang. I første omgang har NRK valgt å ta ut Michael Jacksons musikk fra spillelistene i P1, P13 og P1+ i to uker fra og med 8. mars. Så vil vi diskutere dette internt om det kommer til å gjelde for flere kanaler eller flater. Når det gjelder TV har vi for tiden ingen umiddelbare planer om å vise Michael Jackson-stoff utover denne dokumentaren. Det vil uansett alltid være en journalistisk og redaksjonell vurdering hvorvidt det er kontroverser knyttet til en artist eller kunstner som gjør det upassende å formidle verket hos oss.

En av årsakene til at NRK ville fjerne musikken var at kanalen ønsket å se hvordan publikum reagerte på innholdet i dokumentaren.

– NRK har gjort dette for å vise hensyn til folks følelser, sa musikksjef i NRK, Knut Henrik Ytre-Arne i går.

Selv ti år etter sin død lager Michael Jackson overskrifter over hele verden, og at NRK i går valgte å fjerne Jackson fra spillelistene skapte også overskrifter internasjonalt.

Reagerte sterkt på NRKs avgjørelse

Som nevnt var reaksjonene sterke også i Norge.

Leder i MJ-fanklubb, Marius Wærhaug Madsen mener at NRK med avgjørelsen i går bestemte seg for at anklagene mot Michael Jackson er sanne.

– Det virker som NRK allerede har bestemt seg for at Michael Jackson er pedofil, sa han til NRK i går.

I dag svarer Wærhaug Madsen slik på NRKs snuoperasjon:

– Jeg synes det er fint at NRK hørte på kritikken og skjønte at det var feil. Jeg håper at NRK aldri gjør noe lignende igjen, fordi det er en form for sensur. Kanskje kunne NRK heller bruke ressurser på litt gravejournalistikk rundt påstandene i dokumentaren «Leaving Neverland»? Jeg tror NRK undervurderte støtten Michael Jackson har i det norske folk, sier han.

Egon Holstad gikk i går hardt ut mot NRK sin avgjørelse og er glad for at NRK nå snur:

– Dette er først og fremst et bevis på at avgjørelsen som ble tatt i går var idiotisk og at fornuften nå er tilbake.

Også Kristian Valen reagerte på at NRK i går varslet at de tok ut Jackson fra spillelistene:

– Det NRK nå gjør, er å være veldig politisk korrekt i stedet for å tenke på familien og musikken, sa Valen i går, som i årevis har vært en stor fan av Jackson.

Han opptrådte foran Michaels mor i juni 2010 på Beverly Hilton Hotel og fortalte henne hvor mye sønnen har betydd for ham.

– Jeg er meget overrasket over at NRK gjør dette. Dette er en drastisk konklusjon. I Norge er man uskyldig til det motsatte er bevist og Michael Jackson er ikke dømt, sa Valen.

Også kommentator i iTromsø, Egon Holstad kritiserte musikksjefen i NRK:

Egon Holstad reagerer sterkt på at NRK har bestemt seg for å ta bort Michael Jacksons musikk fra radioens spillelister i to uker. Kommentatoren i iTromsø kritiserer musikksjefen i NRK, Knut Henrik Ytre-Arne. Se debatten her. Du trenger javascript for å se video. Egon Holstad reagerer sterkt på at NRK har bestemt seg for å ta bort Michael Jacksons musikk fra radioens spillelister i to uker. Kommentatoren i iTromsø kritiserer musikksjefen i NRK, Knut Henrik Ytre-Arne. Se debatten her.

– BBC sluttet å spille låter

Ifølge The Times har også BBC Radio 2 sluttet å spille Michael Jackson.

Den siste Jackson-låten som ble spilt på kanalen var «Rock With You» lørdag 23. februar.

BBC har ikke selv bekreftet at de har utestengt Jackson, skriver The Telegraph.

Kanalen sier i stedet at Jackson ikke har vært aktuell og derfor ikke er blitt spilt.

– Vi vurderer all musikk på eget grunnlag, og vurderingene blir alltid tatt med tanke på relevant publikum og kontekst, står det i uttalelsen fra BBC.

Natt til tirsdag norsk tid stilte han og James Safechuck (40) opp i en timelang spesialutgave av Oprah Winfreys TV-show, kalt «Etter Neverland». Oprah Winfrey sier i starten av programmet at hun vet at dette intervjuet kommer til å skape bråk verden rundt og at folk vil debattere hvorvidt disse to mennene snakker sant.

Stilte opp på Oprah-intervju

På Oprah Winfreys TV-show i natt snakket hovedpersonene i den omstridte dokumentaren ut om da de angivelig ble seksuelt misbrukt av Michael Jackson.

Det skjedde like etter at del to av den fire timer lange dokumentaren «Leaving Neverland» ble sendt på amerikansk TV.

Wade Robson (36) hevder han ble misbrukt av popkongen Michael Jackson ved Neverland-ranchen da han var bare sju år gammel.

Ifølge ham skal misbruket ha pågått i sju år, forteller han i programmet:

– Da misbruket startet, og senere, hadde jeg ikke noen forståelse for at det Michael gjorde seksuelt med meg, var misbruk. Fra første natt med seksuelt misbruk fortalte han meg at han elsket meg og at Gud hadde ført oss sammen.

Tre av Michael Jacksons søsken, Jackie, Marlon og Tito nekter for at deres avdøde bror noen gang har forgrepet seg på mindreårige. Du trenger javascript for å se video. Tre av Michael Jacksons søsken, Jackie, Marlon og Tito nekter for at deres avdøde bror noen gang har forgrepet seg på mindreårige.