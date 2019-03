NRK fjerner Michael Jackson fra spillelistene

Knut Henrik Ytre-Arne, musikksjef i NRK, begrunner spillestoppen slik:

Michael Jackson har hatt en enorm populærkulturell betydning, og er en viktig artist for et stort publikum. Det er vanskelig å si nå om NRK kommer til å slutte å spille musikken hans helt, men vi må se på hvordan publikum fremover reagerer på innholdet i dokumentaren. Om påstandene som kommer frem gjør at publikum vender artisten Michael Jackson ryggen.

For programlederne våre er det viktig at musikken må kunne stå for seg selv. Vi kan ikke kreve av programlederne at vi formaterer musikk som de er nødt til å forklare og kontekstualisere hver gang. I første omgang har NRK valgt å ta ut Michael Jacksons musikk fra spillelistene i P1, P13 og P1+ i to uker fra og med 8. mars. Så vil vi diskutere dette internt om det kommer til å gjelde for flere kanaler eller flater. Når det gjelder TV har vi for tiden ingen umiddelbare planer om å vise Michael Jackson-stoff utover denne dokumentaren.

Det vil uansett alltid være en journalistisk og redaksjonell vurdering hvorvidt det er kontroverser knyttet til en artist eller kunstner som gjør det upassende å formidle verket hos oss.