Storm mot NRK etter Michael Jackson-fjerning

Mandag ble det kjent at NRK-ledelsen har bestemt seg for å ta bort Michael Jacksons musikk fra radiospillelistene i to uker fra og med fredag 8. mars.

Bakgrunnen er HBO-dokumentaren «Leaving Neverland» der den avdøde popstjernen anklages for grove overgrep.

Den omstridte dokumentaren sendes på NRK søndag 10. mars.

NRK har fått mye kritikk, spesielt på sosiale medier, etter at nyheten kom. Et av stedene er Facebook-siden til NRK Nyheter der det i skrivende stund har kommet inn over 500 kommentarer. De fleste kommentarene kritiserer NRK-ledelsens avgjørelse.

REAGERER: Marius Wærhaug Madsen, leder i Michael Jackson Norge, mener at anklagene mot Michael Jackson ikke stemmer. Foto: NRK

Fanklubben reagerer

Marius Wærhaug Madsen er leder i fanklubben Michael Jackson Norge. Han mener at anklagene mot Michael Jackson ikke stemmer og er provosert over NRKs avgjørelse.

– Det virker som at NRK allerede har bestemt seg for at Michael Jackson er pedofil og at disse anklagene er sanne. Jeg synes både at det svekker troverdigheten til NRK og gjør musikken på radiokanalene dårligere for tusenvis av mennesker som verdsetter musikken hans, sier Madsen.

NRK-ledelsen svarer at det ikke er snakk om en boikott av Michael Jackson og at de gjør dette for å ta hensyn til publikums følelser.

– Musikken til Michael Jackson vil over en periode trolig utløse mye negative følelser for mange og det ønsker vi å ta hensyn til, sier Knut Henrik Ytre-Arne, musikksjef i NRK.

Har fått flere henvendelser

En av dem som reagerer er musikkprofil og iTromsø-kommentator Egon Holstad.

– På ene siden sensurerer NRK og tar hensyn til følelsen til lytterne, som de har sagt – samtidig som de nå skal vise en dokumentar de har kjøpt rettighetene til, som de til og med også har sagt er laget med metoder de selv ikke ville gått god for, siden den ene siden av saken ikke har fått uttalt seg. Dette er dobbelmoralsk panikk, sier Holstad.

- Dobbelmoralsk panikk

Også hos NRKs publikumsservice har «Leaving Neverland»-dokumentaren og Michael Jackson-fjerningen vært tema i dag.

– Det er ikke mange reaksjoner på musikken ennå, men en del som er misfornøyde med at vi skal sende dokumentaren, sier Sidsel Linden, strategisk rådgiver i NRK.