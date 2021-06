Tidligere i juni publiserte NRK en sexguide bestående av 60 forskjellige stillinger.

Målet var å vise et realistisk og mangfoldig bilde av sex til inspirasjon til gode og spennende sexopplevelser.

Guiden har til nå nærmere seks millioner sidevisninger.

– Jeg tror vi aldri har vært i nærheten av slik trafikk på sakene våre før. Vi hadde håp om at den skulle gå bra, men så bra er en overraskelse for oss, sier redaksjonssjef for dokumentar og samfunn i NRK, Reidar Kristiansen.

Overrasket over responsen: Reidar Kristiansen i NRK. Foto: Patrick da Silva Saether / NRK

I etterkant av publiseringen mottok NRK rundt 100 klager på sexguiden.

– De handler stort sett om at enkelte blir støtt av bildene eller at dette ikke er en oppgave å ta på seg av NRK. Kritikken vi har fått har ikke kommet som en overraskelse. I slike spesielle prosjekter vil det alltid være en del som er uenige med oss. Det må vi tåle, så lenge vi har gjort en god jobb og grundige vurderinger.

Tatt av utenfor Norges grenser

Det er ikke bare i Norge guiden har skapt reaksjoner. Den har sørget for overskrifter over hele verden.

Medier i Tyskland, Spania, India og en kinesiskspråklig avis i New York, USA er blant dem som lar seg overraske sier Kristiansen.

I tillegg har sexguiden skapt overskrifter i blant annet Sverige, Jordan og Hongkong, og i både The Guardian og Daily Mail.

The Guardian delte sin sak om NRKs sexguide på Twitter. Foto: Skjermdump

– Utenlandske medier gjør et poeng ut av at det er en statelig eid kanal som står bak, som er utenkelig at ville skjedd i flere av de landene. Mange blir også overrasket over at vi har med homofile og lesbiske i guiden, og så er det mange som humrer over at stillingene har fått så originale navn, og hvor «klemmende koala» er et godt eksempel.

Den britiske avisen Daily Mail har også laget sak om sexguiden.

Fått positiv respons

De aller fleste tilbakemeldingene Kristiansen og resten av gruppen som har jobbet med spesialen har fått har vært positive.

– Vi har fått mange gode tilbakemeldinger i sosiale medier. Mange setter pris på mangfoldet, og at vi bruker vanlige mennesker med vanlige kropper. Mange peker på tipsene vi kommer med for gravide og folk med vondt i ryggen.

Viser mangfold i kropp og seksualitet. Foto: Skjalg Bøhmer Vold / NRK

Kristiansen er overrasket over den massive responsen, men har en klar mening på hva han tror er grunnen til suksessen.

– Jeg tror veldig mange deler fagfolkenes bekymring for hvordan porno virker inn på unges seksualitet, og setter pris på Sexguiden som et forsøk på å gi et saklig, nyansert og realistisk bilde av hva sex kan være. Statistikken viser at folk bruker en del tid inne på disse sidene. Det tolker vi som at de færreste blir støtt av innholdet, og som en bekreftelse på at vi har truffet på et behov.