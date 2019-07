NRK mister skøyterettighetene

– Etter å ha sikret oss skirettighetene tidligere i år er det selvsagt ekstra gøy å erverve ytterligere vintersportsrettigheter med kunstløp og skøyter, en idrettsgren med historiske røtter i Norge, sier Vegard Drogseth, administrerende direktør i NENT Group Norge i en pressemelding.

NENT Group, som står bak TV3 og Viaplay, tar over skøytesendingene fra og med høsten.

Mistet store deler av vintertilbudet

Ved siden av hurtigløp på skøyter har Nordic Entertainment Group også sikret seg de øvrige rettighetene fra Det internasjonale skøyteforbundet (ISU).

NRK mistet tidligere i vinter de nordiske rettighetene til deler av FIS-verdenscup og VM nordisk og alpint for hele Skandinavia. Det betyr at langrenn, hopprenn, kombinert og alpint, som tilsvarer rundt 40 prosent av det totale vintertilbudet til NRK, forsvinner fra NRKs kanaler om to år.

La inn et godt bud

NRK la inn et godt bud med tilbud om å ta produksjonen av VM hjemme til vinteren, og har ønsket å løfte skøytesporten. Nå har NRK imidlertid blitt kjent med at det internasjonale skøyteforbundet og Infront har valgt NENT som sin samarbeidspartner.

– Det er alltid surt å miste rettigheter, men dette er noe annet enn hva vi mistet i vår. Skøyterettigheten gjelder fra kommende høst, men NRK er de kommende årene godt forspent med vinterrettigheter, sier sportsredaktør Egil Sundvor.

Sportsredaktør i NRK, Egil Sundvor. Foto: Anne Liv Ekroll / Anne Liv Ekroll, NRK

Dette skal gå på NENT Groups kanaler de fire neste sesongene:

Verdenscup, VM og EM på skøyter, verdenscup, VM og EM kortbaneløp på skøyter, VM og EM i kunstløp og synkronisert kunstløp og Grand Prix-stevner i kunstløp.

Det blir blant annet på TV3 og Viaplay at man kan følge skøyter framover.