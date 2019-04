NRK mister rettigheter til vintersport

Avtalen gjelder fra sesongen 2021/22 og fem år fremover.

– Vi selvfølgelig skuffet. Disse rettighetene er viktige for oss, og vi strakk oss svært langt økonomisk for å sikre oss disse, sier redaktør for NRK Sport, Egil Sundvor i en pressemelding.

Situasjonen er den samme for SVT og YLE, i henholdsvis Sverige og Finland.

Rettighetspakken som nå er solgt inneholder cirka 200 renn, rundt 40 prosent av det totale vintertilbudet på NRK.

Rettighetene gjelder ikke verdenscuprenn i Norge, Østerrike og Sveits. Avtalen gjelder heller ikke skiskyting og skøyter.

NRKs sportredaktør svarer direkte: