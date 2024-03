Verstappen sår tvil om fremtiden i Red Bull

Tross en suveren start på Formel-1 sesongen for Red Bull har det utenomsportslige vært den store snakkisen rundt laget. Fredag åpnet Max Verstappen for at fremtiden kan ligge et annet sted.

Først var det internetterforskningen av Christian Horner, og om han skulle ut av laget. Nå svirrer det nye rykter rundt at en annen viktig person i laget trekker seg.

Etter kvalifiseringen i Saudi-Arabia fredag skriver tyske Sky Sports at Red Bull-rådgiveren Helmut Marko kan være ferdig.

Tre ganger verdensmester i Red Bull, Max Verstappen, fikk spørsmålet om Markos mulige avgang.

– Det vil bli et problem for meg om han ikke er i laget. Han fortjener mye respekt og er viktig for laget, svarer nederlenderen.

Videre får Verstappen spørsmålet om han støtter Marko internt.

– Absolutt. Vi vil selvfølgelig snakke om det. Jeg har sagt det hvert år og alle i Red Bull vet dette. For meg må Helmut alltid være her, svarer han kontant.

80 år gamle Marko skal ha vært innblandet i saken om Christian Horner og etterforskningen knyttet til anklagene om at sistnevnte hadde seksuelt trakassert en kvinnelig ansatt i Red Bull.