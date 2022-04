NRK kåra til Noregs mest populære arbeidsplass

Det er fjerde gong HR- og rekrutteringsselskapet Randstad gjennomfører undersøkinga i Noreg. Dei nær 4000 arbeidstakarane får blant anna spørsmål om kvar dei helst vil jobbe, og kvifor.

For andre år på rad går NRK heilt til topps på kåringa, med Sopria Steria og Aker Solutions på andre- og tredjeplass.

Det er gleder Vibeke Fürst Haugen, som har sin første arbeidsdag som kringkastingssjef i NRK fredag.

– Dette er ei enorm anerkjenning av den jobben som blir gjort av dyktige NRK-tilsette over heile landet. Det er moro at vi kjem så godt ut med så mange spurde. Og det er ekstra gøy at dette skjer to år på rad, seier ho.'

Dei ti mest populære arbeidsplassane i Noreg i 2022 Ekspandér faktaboks NRK Sopra Steria Aker Solutions Conocophillips Kværner Avinor Equinor Halliburton Aker BP Norsk Hydro Kjelde: Randstads arbeidsgjevarundersøking 2022.

Scorar høgt på omdømme

Undersøkinga tek føre seg dei 75 største verksemdene i Noreg. I tillegg til å bli spurt om kvar ein helst vil jobbe, må blir arbeidstakarane også spurde om lønn og motivasjon for å skifte jobb.

NRK scorar høgt på å ha interessante arbeidsoppgåver, eit godt omdømme, solid økonomi og eit godt arbeidsmiljø.

Administrerande direktør i Randstad Norway, Eivind Bøe, trekker særleg fram det gode omdømmet som eit fortrinn for NRK.

– Det er svært hyggeleg å sjå at NRK scorar så høgt på omdømme, med tanke på selskapets samfunnsoppdrag. I eit tid der omdømme og tilliten er under press over heile verda, både til styresmakter, media og generelt, så er det svært gledeleg at NRK scorar heilt på topp på nettopp denne faktoren seier han.

Den påtroppande kringkastingssjefen er også glad for at mange har trekt fram interessante arbeidsoppgåver og godt arbeidsmiljø som ein grunn til at dei gjerne vil jobbe i NRK.

– Vi har eit mål om å levere innhald i verdsklasse. Og skal vi klare det, er det ei føresetnad med godt arbeidsmiljø og flinke folk, seier ho.

Krevjande rekruttering

NRK er einaste medieverksemd blant dei ti mest populære verksemdene i undersøkinga. Men også andre norske mediehus er populære arbeidsplassar. Den siste tida er det fleire medium som har rusta opp satsingane sine både når det gjeld dekking av nyheitshendingar og undersøkande journalistikk.

Det er difor viktig for NRK å halde fram arbeidet med å stå fram som ein attraktiv arbeidsplass, også i framtida, seier Haugen.

– Vi merker at det er ein kamp om talenta, både i mediebransjen og i teknologibransjen. I NRK er det over 100 yrkesgrupper som jobbar i tverrfaglege team. Det gjer det morosamt og spennande å jobbe i NRK. Og så håper eg at denne prisen gjer at enda fleire blir nysgjerrige på NRK som arbeidsplass.