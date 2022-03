Vibeke Fürst Haugen blir ny kringkastingssjef. Det har NRKs styre avgjort.

Kringkastingssjefen er øverste sjef i NRK.

Vibeke Fürst Haugen, avbildet i desember 2019 da hun var konstituert kringkastingssjef. Foto: Berit Roald / NTB

– Du etterfølger 13 menn og jeg er sikker på at du kommer til å gjøre det på en strålende måte, sa NRKs styreleder Birger Magnus til Haugen.

– NRK er først og fremst lagarbeid, så jeg gleder meg skikkelig til å lede dette laget inn i framtida, sier Haugen.

Vil ha mer mangfold i NRK

Haugen er selv ikke så opptatt av at hun er den første kvinnelige kringkastingssjefen, fordi hun mener man lenge har vært gode på likestilling i NRK.

Mangfoldsarbeidet ellers er hun derimot ikke fornøyd med.

– Det mangfoldet som finnes i befolkningen skal jo vi speile intern, og det gjør vi ikke i stor nok grad i dag. Så det har jeg lyst til å jobbe mye med fremover. Mangfold i perspektiver, i språk, i funksjonsevne, i kultur og så videre, sier Haugen.

– Vi har en allmennkringkaster med stor tillit, og alle land med velfungerende demokratier har det til felles, sier NRKs påtroppende kringkastingssjef.

Kulturministeren gratulerer

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen mener i motsetning til Haugen at det er særdeles gledelig at man nå får en kvinnelig kringkastingssjef.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen Foto: Amalie Bernhus Årtun / NRK

– Gratulerer så mye til Vibeke Fürst Haugen som ny kringkastingssjef! NRK er en av våre viktigste kulturinstitusjoner, og stillinga som kringkastingssjef er en av de viktigste jobbene i norsk mediebransje. Både i et medie- og likestillingsperspektiv er det svært gledelig at NRK får en så solid og dyktig leder. Attpåtil blir hun historisk som første kvinne i denne rollen.

Trettebergstuen passer også på å takke avtroppende kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

– I tillegg vil jeg også takke Thor Gjermund Eriksen for en glimrende jobb med å opprettholde et sterkt NRK gjennom en periode der medievaner og teknologi har endra seg raskt.

Mediepolitisk talsperson for Høyre, Tage Pettersen, gratulerer Haugen med det han kaller en historisk ansettelse. Han ønsker henne lykke til med utfordringene framover.

Tage Pettersen, kulturpolitisk talsmann i Høyre Foto: Ole Berg-Rusten

– Jeg tror nok hun kjenner NRK veldig godt, og jeg tror den største utfordringen hun som sjef og NRK står overfor er å gjøre seg relevant i tiden som kommer. Både i forhold til å nå barn og unge, og i forhold til å bidra til et godt og bredt mediemangfold i Norge med nyheter som nordmenn fortsatt stoler på. Det tror jeg er noe av det viktigste hun står foran.

Ny rolle med nye medievaner

Kulturpolitisk talsperson i Fremskrittspartiet Bård Hoksrud gratulerer Vibeke Fürst Haugen med den nye jobben. Han har bitt seg merke i at hun sier at hun liker konkurranse og at hun venter hardere konkurranse i årene som kommer. Hoksrud mener det er positivt med tanke på det kanskje vil bety likere vilkår for andre nyhetsformidlere i Norge.

– NRK må hele tiden utvikles. Folk har helt andre medievaner nå enn for noen år tilbake. Pandemien og krigen har vist hvor enormt viktig media er for folk og hvor viktig det er at folk får trygg informasjon, sier han.

Både Hoksrud og Pettersen sier NRKs rolle er viktig i en tid der folk også henter informasjon fra nettsteder som Netflix og Tiktok.

– Når folk velger andre kanaler er det en klar utfordring for NRK, sier Hoksrud.

Viktig med en kvinne

NRKs påtroppende kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad mener det er svært viktig at det nå blir en kvinnelig kringkastingssjef, for at oppvoksende generasjoner kan ser at både menn og kvinner har toppjobbene i samfunnet.

– NRKs rolle i det norske samfunnet er jo enorm. Historisk har jo NRK spilt en voldsom viktig rolle i det å skape fellesskapsfølelse i det norske folk, sier Hobbelstad.

Det blir en utfordrende medieframtid for NRK og den nye kringkastingssjefen, mener Hobbelstad.

– Den rollen er det jo svært krevende å beholde i en mediehverdag som ser helt annerledes ut, men det er likevel helt klare forventninger om at det er det NRK skal gjøre.

Lang NRK-erfaring

Vibeke Fürst Haugen er i dag direktør i Marienlyst-divisjonen i NRK, og har vært det siden 2014.

Divisjonen omfatter sport, dokumentar og samfunn, underholdning, NRK Super, P3, kultur og drama.

Haugen har jobbet i NRK i 28 år. Hun har tidligere vært redaktør for NRK Super og har også vært programutvikler.

I 2019 ble Haugen konstituert kringkastingssjef for tre måneder, mens kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen hadde studiepermisjon.

Vibeke Fürst Haugen ble kåret til årets kvinnelige medieleder i 2015 av Medienettverket.

I juryens begrunnelse ble Haugen omtalt som en vennlig, tydelig og tilgjengelig leder med evne til å motivere.

Les også: Slik er NRK organisert

Omfattende flytteprosjekt

I tillegg til å lede den daglige virksomheten til NRK skal den nye kringkastingssjefen lede det store arbeidet med å flytte NRKs hovedkontor fra Marienlyst til Ensjø.

I mai i fjor ble det kjent at NRK har kjøpt 14 mål på Oslos østkant til en pris på 800 millioner kroner.

Slik ser tomten på Ensjø ut sett fra vest, med grafikk hvor dagens bygninger er fjernet. Hvordan NRKs nye bygg skal se ut er ikke klart. Foto: NRK

Å skaffe nytt hovedkontor er ventet å bli en svært omfattende prosess, med både bygging av et nytt mediehus og flytting av hele den daglige driften.

Det er ikke klart hvor mange år det vil ta før NRK er over i det nye hovedkontoret.

Det nye bygget finansieres av inntektene fra salget av NRKs eiendom på Marienlyst. Tomten ble i 2020 kjøpt av Ferd for 3,75 milliarder kroner.

NRKs radiohus ble bygget i 1938 og er fredet av riksantikvaren. Foto: Ronny Evensen / Ronny Evensen, NRK

Slutter i løpet av året

Nåværende kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sa i fjor høst at han ønsket å gå av i løpet av 2022. Det er flere år før hans åremål ville ha gått ut i 2025.

Avtroppende kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen Foto: Anders Leines / NRK

Eriksen har vært kringkastingssjef siden 2013. Det er ikke kjent hva han skal gjøre etter sin tid i NRK. I oktober sa han at han ikke var lei av NRK.

– Men jeg mener dette er riktig timing. Og så håper jeg at jeg etter hvert kan få brukt energi og erfaring på noen nye arenaer. Jeg har ikke peiling på hva jeg skal gjøre etterpå.

Det er mulig Eriksen har fått litt mer peiling siden den gang.