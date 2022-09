Mange har nok lurt på hvor de kan få sett de gamle humorseriene de lo så godt av på 90- og 2000-tallet. Nå kan vi endelig få gleden av å se de gamle NRK-klassikerne igjen, etter forhandlinger mellom rettighetsorganisasjonen Norwaco og NRK.

– NRKs arkiver er vår felles historie og en del av vår kulturarv, så det er et mål for NRK å kunne gjøre arkivene tilgjengelig for publikum, forteller Ingrid Belt som er leder for NRK-arkivet.

Robert Stoltenberg sin seriesuksess, Borettslaget, er blant seriene som nå er tilgjengelig på NRK TV. Her i rollen som vaktmesteren Roy Narvestad, sammen med søsteren Ruth.

Den nye avtalen ble gjort i april tidligere i år, og omfavner også ulike dramaserier og julekalendere. Avtalen resulterer i at nesten alle NRK-programmene som ble produsert frem til 2015 kan legges ut på på NRK TV.

– Den første arkivavtalen gjorde vi i 2014, også har vi kommet til enighet med nye avtaler opp gjennom årene. Målet med den nye avtalen er at alt skal være tilgjengelig, forteller Belt.

Blodfansen har ventet lenge

På listen over seriene som nå er tilgjengelig på NRK TV finner vi blant annet humorsuksessene «Borettslaget», «Hege og Holmen», «Slå på ring» og «Hjerte til hjerte». Sistnevnte, med komiker Linn Skåber (52) i front, ble en braksuksess da første sesongen kom i 2007.

Linn Skåber klarte å rote seg inn i de mest pinlige situasjoner i Hjerte til hjerte. Foto: Anne Liv Ekroll / NRK / Anne Liv Ekroll

«Hjerte til hjerte» har siden den gang beholdt sine fans, og Skåber selv forteller at hun har fått flere forespørsler i uken fra folk som ønsker et gjensyn med serien.

– Jeg har sagt at folk kan kjøpe DVDene, men det er veldig gledelig at serien nå kan strømmes på NRK TV.

Stjernen selv har ikke sett noen av episodene på mange år, men hun blir stadig forbauset over hva andre husker av serien – selv nesten femten år seinere.

– I løpet av årene har jeg møtt folk som kunne replikkene bedre enn meg, eller replikker som jeg ikke husker selv engang. Det er veldig gøy at serien fortsatt lever sitt liv.

I sesong to av hjerte til hjerte får Skåber en rolle i Maridalsspillet. Her sammen med Jon Øigarden, Gard B. Eidsvold og Janne Formoe. Foto: Anne Liv Ekroll / Anne Liv Ekroll, NRK

«Hjerte til hjerte» kom i to sesonger i 2007 og 2010. I begge sesongene bruker Linn Skåber seg selv som hovedkarakter, og vi blir kjent med en noe mer selvopptatt og strebende person som er villig til å gjøre det meste for å vinne oppmerksomheten.

Serien var en nyvinning og kom som den første dramakomedien i sin sjanger, der skuespilleren spiller en verre utgave av seg selv i et dokumentarisk format.

Selv om mange la sin elsk på dama som klarte å sette seg selv i de pinligste situasjoner, måtte serien takle et par kritiske brøl.

– Det var flere som ikke skjønte at det var tull og at jeg ikke spilte den ekte meg. Serien levde på en måte sitt eget liv i produksjonen, og det ble en egen sjanger der mange kunne tro at det var en dokumentar, forteller skuespilleren som minnes spesielt en anmeldelse.

Linn Skåber og Gørild Mauseth synger i en begravelse. Foto: Anne Liv Ekroll / Anne Liv Ekroll, NRK

– Jeg tror det var en journalist fra Aftenposten. Hun ga meg slakt da serien kom ut, og skrev: «Hvordan kan de la en slik kvinne lage en dokumentar på seg selv». Hun hadde ikke skjønt konseptet.

Hun innrømmer at hun kjente litt på frykten for at folk skulle tro hun var så ufyselig som hun fremsto i serien.

– Det var kjempeflaut

I tiden før «Hjerte til hjerte» var hadde Skåber vært med i flere TV-serier og teateroppsetninger på Oslo Nye teater. Men denne komiserien var den første hun var med å lage selv, i samabeid med regissør Marit Åslein og manusforfatterne Terje Solli og Line Fougner.

– Serien åpnet opp for flere egne produksjoner. Det var det første jeg var med å skape selv og det la et grunnlag for at det ble enklere å skape noe seinere i karrieren.

– Er det noe du husker som ekstra flaut?

Det var så flaut da jeg gikk tur rundt Sognsvann med Erik Torstvedt og prøvde å kysse ham. Jeg var egentlig kjempeflau, og det var ganske kleint. Jeg husker også da Big Brother-vinner Lars Joakim Ringom var med, og han spilte en crazy «stalker».

Linn Skåber ser tilbake på en scene i «Hjerte til hjerte» der hun forsøker å kysse fotball-keeper Erik Thorstvedt. Du trenger javascript for å se video. Linn Skåber ser tilbake på en scene i «Hjerte til hjerte» der hun forsøker å kysse fotball-keeper Erik Thorstvedt.

Skåber både gleder og gruer seg til å se alle episodene av serien. Selv om humoren har utviklet seg siden den gang, er hun ikke nervøs for at folk ikke skal ha forstå humorkonseptet.

– I dag er folk mer vant til å se den typen dramakomedie både gjennom «The Office» «Klovn» og «Helt perfekt». Jeg tror folk tar det godt imot sånn sett.

Big Brother-vinner i 2000, Lars Joakim Ringom, dukket også opp i Hjerte til hjerte. Foto: Anne Liv Ekroll / Anne Liv Ekroll, NRK

Selv for en skuespiller som ikke er fremmed for å by på seg selv er det ikke alltid så lett å se tilbake på det man har gjort.

– Jeg ser ikke på alt jeg gjør, for jeg blir fort flau – spesielt av nyere ting som jeg har gjort. Men dette begynner å bli en del år siden nå, og jeg gleder meg til å se «Hjerte til hjerte» igjen.