Norske folketoner i nytt Warhammer-spill

For i fantasikulturen Kislev, rir folk på isbjørner og må overvinne motstanderens hær for å komme seg videre. Her dukker det plutselig opp folketoner som man kanskje drar kjensel på.

Det er musikk av tradisjonelle norske instrumenter som hardingfele, nøkkelharpe, bukkehorn, lur, munnharpe og seljefløyte. Kanskje ikke det første du forestiller deg når du tenker på gaming?

Nøkkelharpe er et av folkemusikkinstrumentene som er med i deler av spillmusikken. Foto: NRK

Så hvis du spiller Total War: Warhammer III i dag, får du høre denne musikken som er laget av en norsk-amerikansk komponist med stort hjerte for den norske kulturen i samarbeid med norske musikere og produsenter.

De snødekte fjelltoppene i den nordiske Kislev-kulturen kan minne om den norske fjellheimen. Foto: Sega/Creative Assembly

De unike norske lydene

Den amerikanske komponisten Jamie Christopherson tenkte med en gang på å bruke norske toner da han fikk i oppdrag å lage musikk til deler av spillet.

Den norsk-amerikanske komponisten Jamie Christopherson har jobbet med det norske teamet fra Los Angeles Foto: Jamie Christopherson

– Jeg hadde akkurat kommet tilbake til USA fra en tur i Norge, og tenkte med en gang på hvordan jeg kunne bruke de unike norske lydene og instrumentene fra den nordiske regionen.

Den norske fiolinisten Helena Maria Falk Botolsen synes det er spesielt morsomt at hun og andre norske musikere fikk improvisere solistdeler over orkestermusikk.

– Det er veldig kult og unikt, sier hun.

Fiolinist Helena Maria Falk Botolfsen spiller hardingfele i denne produksjonen. Foto: Kasia Kowalczyk

Botolfsen jobber både i Norge og USA, og opplever stor begeistring i statene når de hører norske folkemusikkinstrumenter.

- Hvis man viser dem en hardingfele eller et bukkehorn, så er det veldig eksotisk for dem, ler hun.

Kreativ prosess

Selve innspillingen var en kreativ prosess som foregikk på hver sin side av Atlanteren.

Multiinstrumentalist Tarjei Nysted forteller at innspillingen fungerte som et vanlig studioopptak, men den eneste forskjellen var at komponisten var med på en skjerm istedenfor å være fysisk til stede i studio.

- Vi tok utgangspunkt i en rytme, tempo og toneart som komponisten hadde gitt oss. Så satt vi bare i gang med å spille, improvisere og fant på ting i fellesskap. Det var en veldig morsom prosess, forteller han.

Tarjei Nysted spilte nøkkelharpe og marxofon under innspillingene. Foto: Lokman Ghorbani/NRK

Nordisk bølge

Men hvorfor er norsk folkemusikk så populært i utenlandske spill?

– Vi har sett en slags bølge i populærkulturen de siste ti til tolv årene, der det norrøne og norske plutselig har blitt ganske hot. Det er litt spesielt å sitte her og følge med på det. Det er gøy å se lille Norge bli representert i store produksjoner som vi forbruker av underholdning, sier spillekspert Rune Fjeld Olsen.

Etter at HBO-serien Vikings kom ut, hører man stadig oftere nordiske toner i det digitale universet.

Blant annet skrev Einar Selvik fra bandet Wardruna musikken til spillet Assassin’s Creed Valhalla, som kom ut i 2020. Flere av låtene til Wardruna er også med i serien Vikings. Bandet lager musikk basert på gammel nordisk musikktradisjon.

Andre deltagere i prosjektet var musikerne Anders Lillebo, Bendik Smedåsgjelten Qvam og produsentene Petter Stuberud Tysland og Espen Ramsli Fredriksen.