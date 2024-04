Halfdan Ullmann Tøndels første langfilm «Armand» er valgt ut til den prestisjetunge filmfestivalen i Cannes.

Det ble kjent da Cannes-festivalens kunstneriske leder Thierry Frémaux annonserte programmet under en pressekonferanse.

Filmregissør Halfdan Ullmann Tøndel er klar for filmfestivalen i Cannes i mai. Foto: Eye Eye Pictures

– Dette er sånt man drømmer om, og nesten ikke tør å håpe på. Det har tatt ni år å realisere denne filmen siden jeg først fikk ideen, og det føles uvirkelig at den nå skal få sitt første møte med publikum på verdens viktigste filmfestival, sier Tøndel via en pressemelding.

Barnebarnet til Liv Ullmann og Ingmar Bergman

Filmen er valgt ut i filmfestivalens sideprogram «Un certain regard» som hvert år velger ut 20 filmer til konkurransen. I Norge har filmen kinopremiere i september.

Tøndel er utdannet filmregissør fras Westerdahls og debuterte med novellefilmen Fuglehjerter i 2015. Han er barnebarnet til filmlegendene Liv Ullmann og Ingmar Bergman og sønnen til forfatter Linn Ullmann.

I den psykologiske thrilleren «Armand» spiller Renate Reinsve hovedrollen som Elisabeth. Hun kalles inn til et foreldremøte på kort varsel. Sønnen hennes Armand er anklaget for noe, men hva dette «noe» er virker uklart. Snart er også rektor, helsesøster og et annet foreldrepar en del av et møte skolen raskt mister kontrollen over.

Reinsve er mest kjent for hovedrollen som Julie i Joachim Triers film Verdens verste menneske. For denne rollen fikk hun prisen for beste kvinnelige hovedrolle under filmfestivalen i Cannes i 2021. Filmen var også Oscar-nominert.

Renate Reinsve i rollen som i Elisabeth i filmen «Armand». Foto: Eye Eye Pictures/Norsk Filmdistribusjon

– Krevende rolle

Tøndel gir Reinsve mye av æren for at «Armand» ble noe av. Et første samarbeid på Bergmans sommersted Fårö ble utslagsgivende:

– Jeg og Renate spilte inn en kortfilm sammen der i 2015. Det ble så sterkt for oss begge at vi bare måtte jobbe sammen igjen.

– Så tar det jo lang tid å få en film finansiert, og jeg har rukket å tvile mye i det tiåret som har gått, men Renate har vært en klippe. Den kvelden hun vant prisen for Beste skuespillerinne i Cannes, sendte hun meg en SMS: «Tenk hvor bra dette er for filmen vår!», forteller Tøndel.

Reinsve forteller at hovedrollen i «Armand» er det mest krevende hun har gjort:

– Halfdan og jeg har vært nære venner siden Fårö, og vi er en veldig god match på det kunstneriske, men en del av den matchen vår er også at vi liker å pushe ting veldig langt. Denne rollen krevde virkelig alt jeg hadde. «Armand»-innspillingen var så intens at jeg lå rett ut i to måneder etterpå.

Renate Reinsve holder opp prisen hun vant for beste kvinnelige skuespiller under Cannes-festivalen for tre år siden. Den vant hun for hovedrollen i filmen Verdens verste menneske. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Produsent med 3 x Cannes

Produsent Andrea Berentsen Ottmar står for et hat trick av de sjeldne i norsk filmbransje: Så langt i karrieren har hun produsert tre fiksjonsfilmer som alle har fått verdenspremiere i Cannes: Verdens verste menneske, Syk pike og Armand.

– Jeg har hatt gleden av å jobbe med noen fantastiske regissører til nå, men det er første gang vi opplever å reise til Cannes med en debutfilm. Det er en utrolig anerkjennelse av Halfdan og kvalitetene til «Armand». Dette betyr at filmen vår får en best mulig start på et liv på store lerreter over hele verden, sier hun.

Vinnerfilmen blir distribuert til kinoer i Frankrike. Sideprogrammet «Un certain regard» søker å trekke frem filmer som er noe mer atypiske enn resten av filmene som vises på Cannes, samt å skape oppmerksomhet rundt filmskapere som ennå ikke er så godt kjent.