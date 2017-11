Norge blir med på å passe verdensarven

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen Foto: Tor Willy Ingebrigtsen / NRK

– Dette er en stor begivenhet for oss. Verdensarvkomiteen er en viktig komité i FN-systemet, og verdensarvlisten har stor betydning for å sikre verdens kultur- og naturarv for framtiden, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Det er riksantikvar Jørn Holme som leder Norges delegasjon, sammen med avdelingsdirektør i Miljødirektoratet, Berit Lein.

Norge har i dag åtte områder på verdensarvlisten, og vil ikke fremme nye nominasjoner så lenge Norge er medlem i verdensarvkomiteen.

– Det gjør andre land, men det vil ikke vi gjøre. Vi vil bruke vår ekspertise og våre ressurse for å løfte fram andre, sier Jørn Holme til NRK.

Viktig komité

Det er stor internasjonal konkurranse om plassene i Unescos verdensarvkomité, og hvert andre år er halve komiteen på valg. Normalt sitter et medlem i fire år.

– Verdensarvkonvensjonens formål er å sikre de uerstattelige verdiene. Samtidig kan en verdensarvstatus bidra til at et samfunn får gode muligheter for å utvikle seg, sier Helgesen.

Her er noen av argumentene som Norge har brukt i kampen om å få sitte i denne komiteen:

Er hjemland for åtte verdensarvsteder

Har en av verdens lengste kystlinjer

Har støttet fredsprosesser i mange land

Svalbard er norsk land

Utfordrende

Riksantikvar Jørn Holme er svært fornøyd med at Norge får en sentral rolle i forvalte de 1073 stedene som befinner seg på verdensarvlisten. Men han innrømmer også at det fører store utfordringer med jobben.

– Det er krig, terror og klimaendinger, det er mange land med svake styresett, det kan være gruveselskaper som ønsker å bedrive utvinning i et naturreservat. Og i Vesten ser vi at historiske byer og anlegg blir utfordret fordi man vil bygge nybygg i et verdensarvområde. Veldig mange land klarer ikke å opprettholde verdiene i sin forvaltning, sier Holme.