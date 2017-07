Israel raser etter at Hebron havnet på verdensarvlisten

Hebron, som ligger i Palestina, rommer blant annet Makpela-hulen og Abrahams gravsted. Både i jødedommen, islam og kristendommen regnes Abraham som stamfaren for det israelske folk, og stedet er derfor hellig for alle de tre verdensreligionene.

Fredag fikk byen en plass på Unescos verdensarvliste. Det har ikke gått upåaktet hen i Israel.

– Unesco virker oppsatt på å spre antijødiske løgner, skriver Reuven Rivlin, Israels president, på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Før avstemmingen argumenterte Israel mot at Hebron skulle inkluderes i verdensarvlisten. Forslaget var fremmet av Palestina.

Da det ble klart at palestinernes ønske likevel vant frem i avstemmingen med tolv mot tre stemmer, skal Israels Unesco-ambassadør Carmel Shama-Hacohen ha stormet fram til talerstolen og anklaget komiteen for å ikke gjennomføre en reell hemmelig avstemming som avtalt, skriver The Guardian.

Rommer hellige steder

Hebron, som er den største byen på Vestbredden, huser flere hellige steder, både for jøder, muslimer og kristne. Blant annet Makpela-hulen, som inneholder Abrahams grav.

Israelsk militære og politi har i flere år bevoktet Makpela-hulen. På Unesco-samlingen skal palestinerne skal ha argumentert for at Israels tilstedeværelse i Hebron, spesielt av det israelske militæret, truer byens kulturminner.

FREDAGSBØNN: Palestienere samlet til fredagsbønn utenfor al-Ibrahimi-moskeen. Stedet er også hellig for jødene, som kaller stedet for Makpela-hulen. Foto: MUSSA ISSA QAWASMA / Reuters

Ifølge den israelske avisen Haaretz hadde Unescos vedtak to klausuler. For det første vil Herbon blir registrert som palestinsk kulturarv på verdensarvlisten. For det andre anerkjenner Unesco at stedet er truet.

Ifølge Haaretz har det palestinske utenriksdepartementet i en uttalelse sagt at Unesco fattet «den eneste logiske og korrekte avgjørelsen».

– Hebron huser kulturminner som er uvurderlige for verdensarven, og som er hellige for milliarder av folk. Gamlebyen i Hebron trues av Israels uansvarlige, ulovlige og svært skadelige handlinger. Okkupasjonsmakten opprettholder et regime som separerer og diskriminerer i byen, basert på etnisk bakgrunn og religion, står det i uttalelsen.

Raser mot Unesco

Men mens palestinerne kaller vedtaket for en suksess, så raser israelerne. Benjamin Netanyahu, Israels statsminister, beskriver beslutningen som «skammelig».

– Nok en uforståelig avgjørelse av Unesco. Denne gangen har de bestemt at Makpela-hulen er et palestinsk minnested, som betyr at det ikke er jødisk, sa Netanyahu, ifølge avisen Times of Israel.

BØNN: En ortodoks jøde i bønn ved Makpela-hulen, som blant annet rommer Abrahams grav. Foto: HAZEM BADER / AFP

– For hvem er gravlagt i Makpela-hulen? Det er Abraham, Isak og Jacob, Sara, Rebekka og Lea. Opphavet vårt. Er stedet i fare? Faktisk så er det sånn at det bare er de stedene der Israel er til stede, som i Hebron, at det religionsfrihet gjelder for alle. I Midtøsten bombes moskeer, kirker og synagoger på stedene der Israel ikke er, fortsatte statsministeren.

Netanyahu er ikke alene om å reagere. På Twitter skriver Israels forsvarsminister Avigdor Lieberman at Unesco er en antisemittisk organisasjon som fatter skandaløse avgjørelser.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Også Israels utdanningsminister, Naftali Bennett, fordømmer avgjørelsen. Han anklager Unesco for å være et politisk redskap, mer enn en profesjonell organisasjon.

– Den jødiske forbindelsen til Hebron går tusenvis av år tilbake. Hebron er fødestedet for kong Davids kongedømme og er vårt folks eldste kulturarv, sier Bennett til The Guardian.

Bennett, som også leder det nasjonalistiske partiet Det jødiske hjem, oppfordrer nå til at Israel skal styrke tilstedeværelsen i Hebron.